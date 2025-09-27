Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar

Hace apenas tres semanas, El Limonar estrenó un nuevo punto de encuentro: Verde Limón, la última iniciativa del Grupo Perro Viejo, que ha abierto su ... tercer restaurante en la capital malagueña. Este grupo empresarial familiar y joven se distingue por elegir ubicaciones estratégicas, resaltar el producto y adaptar cada espacio a su restaurante.

Ubicada en el Paseo del Limonar, 13, la casa revive un lugar que llevaba tiempo sin actividad hostelera (antes hubo un bazar y los más antiguos recordarán El Cocos). Con esta apertura, el grupo busca ocupar un hueco importante en un distrito con tanta vida e historia.

La intervención arquitectónica y decorativa de Verde Limón ha sido pensada para generar calidez visual: tonos verdes, iluminación suave, vegetación discreta y mobiliario contemporáneo que se integra perfectamente en la arquitectura de la villa. El concepto «verde limón» no es solo un guiño estético, sino parte de una identidad: frescura, vitalidad y cercanía.

La filosofía del local queda clara: «Un lugar para estar, compartir y disfrutar». Una carta de calidad en un edificio bonito, pero que, como asegura su web y resume muy bien sus proyectos, quiere que sea «tu hogar fuera de casa». El horario de servicio es de 13.00 a 16.00 horas para almuerzos y de 20.00 a 23.30 horas para cenas, de miércoles a domingo.

Creatividad con raíces en el producto

En la carta se aprecia una cocina moderna con muchos platos para compartir, que permiten probar diferentes propuestas. Puedes tomar ostras de aperitivo, al natural o acevichadas; una fantástica sección de chacinas (desde 6,9 euros); ensaladilla casera con gambas a la llama y vinagreta de trufa (14 euros); gildas (3,5 euros); ceviche de corvina, pluma de cerdo ibérico al PX con patatas fritas, o costillas de maíz con salsa de ají y lima, el plato que más sorprende a los clientes.

En postres destacan la clásica torrija de brioche al tiramisú o una copa de helado sundae casero de yogur con amarenas (5,50 euros).

Ventajas, retos y expectativas

Verde Limón arranca con la experiencia, profesionalidad y alegría del trabajo de Rosa, al frente del este restaurante, la cara visible, y que como ella misma cuenta: «A mis 37 años, llevo ya más años trabajados que sin trabajar». Le encanta el trato con el público y su sonrisa lo confirma. Es rápida, eficaz y resolutiva. Su trayectoria en Pedregalejo al frente de Pez Tomillo dejó huella en el barrio. Después pasó al centro con Perro Viejo, donde contribuyó a dar vida a la zona de los Mártires.

Este establecimiento cuenta con el respaldo del Grupo Perro Viejo, que aporta continuidad de marca y conocimientos operativos. Además, al situarse en un área que demanda más oferta gastronómica, tienen muchas opciones para posicionarse localmente. El boca a boca y las redes sociales están convirtiendo estos primeros días de apertura en un éxito. «Es un lugar precioso y las dos veces que he venido he cenado en la terraza, que es muy agradable», comenta una clienta al entrar.

Esta apertura no es simplemente un restaurante más: es una apuesta con alma y carácter que combina diseño, oferta moderna y compromiso local. Con una carta definida y precios que muestran ambición sin caer en excesos, Verde Limón está llamado a dejar huella en el mapa culinario malagueño.