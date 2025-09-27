Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marilú Báez

Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar

El Grupo Perro Viejo abre su tercer restaurante en la capital con una apuesta estética y cuidada en una villa

Paloma Cremades

Paloma Cremades

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:51

Hace apenas tres semanas, El Limonar estrenó un nuevo punto de encuentro: Verde Limón, la última iniciativa del Grupo Perro Viejo, que ha abierto su ... tercer restaurante en la capital malagueña. Este grupo empresarial familiar y joven se distingue por elegir ubicaciones estratégicas, resaltar el producto y adaptar cada espacio a su restaurante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  5. 5

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9

    La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar

Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar