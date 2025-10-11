El Cortijo de Ramiro (Marbella): Platos clásicos de alta cocina

El Cortijo de Ramiro es uno de esos espacios singulares donde a día de hoy se sigue practicando una alta cocina con platos clásicos. Esos ... platos que nunca pasan de moda y que cada vez más resultan difíciles de encontrar en la carta de los restaurantes más modernos, quizá o no, porque los alumnos que salen de las escuelas de cocina los desconocen y nunca los han trabajado y, en la mayoría de los casos, tampoco los han degustado.

Desde hace más de treinta años Ramiro Gago regenta este negocio en Guadalmina Baja, junto a su mujer María Medina, alma de la cocina, y su hija en la sala. Quienes crean que esta cocina está hecha para paladares nostálgicos se equivocan. La carta es una muestra de esa cocina clásica que todavía perdura en reconocidos establecimientos europeos, como el pato a la naranja, el salmón con eneldo, el lenguado meunier o la sopa de cebolla gratinada en temporada otoñal e invernal. Pero junto a estas elaboraciones, nos vamos a encontrar con otras que son precisamente las que más han fomentado la fama de esta casa. Me refiero al steake tartar, toda una joya gastronómica y a un postre que ya está prácticamente desaparecido de casi todas las cartas, los crepes suzette, platos que indispensablemente deben hacerse en mesa y a la vista del cliente.

El Cortijo de Ramiro (Marbella, Guadalmina): Dirección: Calle 11. Teléfono: 670 664392. Cierra: Do y lunes. Calificación: 8/10.