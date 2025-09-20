El Lago Marbella: Nuevos platos más atractivos

E. BELLVER Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Como no soy vidente, no sé si El Lago recuperará su perdida estrella Michelin o no, pero de lo que sí estoy cada día y ... cada vez que visito este restaurante es de que el tándem formado entre Hassan Hatouchi como director y jefe de sala del establecimiento y Milos Zdravkovick, jefe de cocina, está funcionando con precisión y con las ideas muy claras sobre cómo debe ser la oferta culinaria de este espacio singular. El objetivo de lograr una cocina creativa partiendo de productos de cercanía, de los llamados Kilómetro 0 y con productores locales, Armonía, les deparó agradables sorpresas de público y aceptación. Ahora, el nuevo menú de esta temporada, tanto de almuerzos como de cenas, se sitúa en una línea de creatividad y técnica insuperable. Lo que más me ha gustado es que la base de la oferta culinaria es muy similar, incluso algunos platos se mantienen en ambos servicios, como puede ser el steak tartar con una suave mayonesa trufada y servido sobre un croissant tostado o la lubina, sin olvidarnos del canelón de rabo de toro. Lo que sí cambia del día a la noche son los postres, pues en horario de cena un souffle al Grand Marnier es mucho más elegante que una tarta Pavlova. La bodega sigue ampliándose con nuevas referencias y los panes y aceite personalizados están a la altura.

Dirección: Av. Marco Polo, 8 Teléfono: 952832371. Cierra: Lunes Calificación: 8/10.

Temas

Michelin

Marbella