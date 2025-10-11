Don Giovanni (Casares): Sabores auténticos

Luciano Pulcinelli es el nuevo jefe de cocina de Don Giovanni desde hace varios meses y poco a poco su influencia culinaria se está notando ... en este local de Finca Cortesín asesorado desde sus incios por Andrea Tumbarello. Hoy el restaurante italiano se ha consolidado como una de las mejores ofertas de cocina italiana reactualizada y además por poseer un servicio acorde con las exigencias y filosofía de este complejo hotelero de alto standing bajo la atenta mirada del chef ejecutivo del hotel, Lutz Bosing.

Para empezar, la nueva carta de Don Giovanni está estructurada siguiendo un orden lógico para nuestra manera de comer, es decir, primero los entrantes o antipasti, bien frías o calientes, platos principales o primeros donde la pasta es la base principal, platos de carne, de pescado, una selección de pizzas, como es de esperar en un establecimiento de cocina italiana en nuestro país y postres. Lucianno lo ha tenido complicado desde sus inicios en esta casa, la sombra de Andrea es alargada y tenaz, no resultando fácil plasmar todas las ideas culinarias que previamente han triunfado en Madrid, me refiero al restaurante de Tumbarello en la Villa y Corte, con los gustos gastronómicos que imperan en la Costa del Sol, principalmente durante la época no estival. Lo que más me ha gustado en mi última visita ha sido precisamente la elaboración artesanal que en Don Giovanni están haciendo de algunos panes típicos como la focaccia, que aquí se sirve a modo de aperitivo siguiendo los cánones culinarios y los grissinis así como la incorporación de una selección de vinos, tanto italianos, como europeos, a la ya de por sí extensa carta.

Lo mejor es dejarnos aconsejar y seguir el menú típico italiano que empieza con los antipasto. Es en los entrantes donde más dicotomía existe, pues frente unas croquetas en exceso faltas de jugosidad resalta una muy buena mortadela; luego entre los entrantes fríos hay que destacar el vitello con ternera por su cromatismo y delicada textura y antes de la pasta, se impone probar alguna de las pizzas de la carta, siendo la de trufa negra la mejor para este tiempo otoñal; otra de las elaboraciones más conseguidas es el pastel de berenjenas. Sin duda, platos que son indispensables en una primera visita a este restaurante.

Algunas propuestas

Vitello con ternera: Cromatismo y vistosidad es lo primero que se aprecia ante este 'vitello' de ternera blanca y atún. Una especialidad del Piamonte que no deja de ser un magnífico entrante, incluso por encima de los entremeses. Muy fino el corte de la carne.

Pizza de trufa: Una masa de pizza napolitana, muy esponjosa y con los bordes bastante aireados. Perfercto el punto de horneo y también el tomate para que no oculte el sabor de una trufa auténtica. Lucciano es buen conocedor de cómo debe estar la masa.

Melanzane la parmigiana: Como su nombre ya indica, es un pastel de berenjenas gratinadas con queso Parmigiano. El éxito de este tradicional plato reside precisamente en la fusión de los ingredientes entre sí y la melosiodad en boca.

Pappardelle con carabineros: Los pappardelles son muy parecidos a los tagliatelle, pero más anchos y por tanto aportan más sensaciones intensas dependiendo de las salsas. En concreto con unos carabineros perfectos de punto están sobresalientes.

Dirección: Crta. Casares. Km, 2.. Teléfono: 952 937 882.Web: fincacortesin.com Cierre: Martes y miércoles.

Precios: Melanzane: 21 € Vitello tonnato: 26 € Pizza Tartufo Nero: 45 €

Cocina: 8 Sala: 7 Carta de vinos: 7 Calificación: 7,5 / 10