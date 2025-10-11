Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Lorente
La crítica

Don Giovanni (Casares): Sabores auténticos

Platos bien estructurados siguiendo unorden lógico del tradicional menú italiano

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Luciano Pulcinelli es el nuevo jefe de cocina de Don Giovanni desde hace varios meses y poco a poco su influencia culinaria se está notando ... en este local de Finca Cortesín asesorado desde sus incios por Andrea Tumbarello. Hoy el restaurante italiano se ha consolidado como una de las mejores ofertas de cocina italiana reactualizada y además por poseer un servicio acorde con las exigencias y filosofía de este complejo hotelero de alto standing bajo la atenta mirada del chef ejecutivo del hotel, Lutz Bosing.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Don Giovanni (Casares): Sabores auténticos

Don Giovanni (Casares): Sabores auténticos