Travieso, en Valencia: Una cocina alrededor del vino

Es, sin duda, uno de los establecimientos situados en esta zona de Valencia donde mejor vamos a disfrutar de una o varias copas de vino ... diferentes junto a una selección de cocina bastante tradicional pensada para ser el acompañante perfecto de los vinos que en esta casa se dispensan, alrededor de 170 referencias, de las cuales 70 se pueden beber por copas. Este local no dispone de barra y abre exclusivamente por las tardes y noches. Al frente de esta cuidada enoteca se encuentra Nacho Otamendi y desde el principio lo ha tenido muy claro.

El vino se aprecia mucho mejor con un buen bocado. La carta de Travieso es muy esclarecedora y se divide en 'para abrir boca', 'tablas', 'travesuras' y 'postres'. Lo mejor es atacar directamente un pan de cristal con mantequilla de oveja y anchoas de López Serie oro, una de las mejores anchoas que nos vamos a encontrar en toda Valencia.

Dirección Joaquín Costa, 12

Teléfono 686 354 145

Cierre Do y Lu

Calificación 7,5 / 10

Tampoco podemos perdernos la ensaladilla de salazones con mango y wasabi, ni, por supuesto, el sándwich de pastrami. Ojo a este sándwich, hay que recorrer muchos muchos kilómetros para llevarnos a la boca otro parecido. En los tres años que Travieso lleva abierto su lleno es prácticamente total cada día, de ahí que se imponga reservar. Su sistema de servicio de vinos es infalible.