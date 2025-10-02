Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio del Río y Rui Junior, en el interior del nuevo local. Pedro J. Quero

El restaurante Óleo renace en el Soho

El establecimiento, que estuvo durante 13 años en el CAC, acaba de abrir sus puertas en la calle Casas de Campos, junto al teatro

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025

Óleo está de vuelta. El restaurante que ha permanecido durante 13 años en el Centro de Arte Contemporáneo ha reabierto en otra zona del ... Soho. En concreto, en la calle Casas de Campos, en un local ubicado frente al teatro y junto a Atrezzo, del grupo Tercer Acto. «La gente no paraba de preguntarnos por cuándo íbamos a abrir», reconocen agradecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El restaurante Óleo renace en el Soho

El restaurante Óleo renace en el Soho