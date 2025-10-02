El restaurante Óleo renace en el Soho

Óleo está de vuelta. El restaurante que ha permanecido durante 13 años en el Centro de Arte Contemporáneo ha reabierto en otra zona del ... Soho. En concreto, en la calle Casas de Campos, en un local ubicado frente al teatro y junto a Atrezzo, del grupo Tercer Acto. «La gente no paraba de preguntarnos por cuándo íbamos a abrir», reconocen agradecidos.

Sergio del Río y Rui Junior abrieron el pasado 16 de septiembre y hasta ahora han trabajado sin hacer apenas ruido. No han anunciado nada en redes ni cuentan todavía con rótulos identificativos. «Somos el restaurante clandestino», bromean. Y pese a ello los llenos se suceden prácticamente a diario. «Estamos muy felices porque todo el mundo ha venido a buscarnos», explica el primero.

El nuevo Óleo cuenta con una superficie cercana a los 200 metros cuadrados y capacidad para unos 80 comensales. Se trata de una cifra algo inferior a la que tenían junto al CAC, pero a cambio han ganado espacio en cocina, lo que les permitirá dar rienda suelta a la creatividad.

A nivel gastronómico seguirán con su apuesta por la cocina mediterránea y el sushi. De momento han mantenido la carta inalterable, tal y como tenían en el local anterior, aunque poco a poco quieren ir introduciendo cambios y platos nuevos para satisfacer a la nueva clientela. Aunque muchos de los visitantes son antiguos, también han ganado a trabajadores y personas que pasan por la zona, fundamentalmente de despachos y turistas. Una vez que terminen el periodo de rodaje su idea es mantener la cocina abierta durante todo el día.

Ampliar El nuevo Óleo está en la calle Casas de Campos, frente al Teatro del Soho. Pedro J. Quero

Entre sus platos más icónicos no podrán faltar las bravas con espuma picante, los rollitos vietnamitas de chivo lechal malagueño o el ceviche de jurel malagueño sobre lima, vinagreta de jengibre, ajo y soja.

Entre las novedades, algunas de las cuales ya están ofreciendo fuera de carta, se encuentran las ostras, el chivo o el cochinillo, al que quieren dar una vuelta. También, avanza, quieren darle un giro a la carta de vinos porque en esta nueva ubicación le están exigiendo más al respecto.

Un barrio en crecimiento

Respecto el entorno escogido para la reapertura, Sergio reconoce que no querían abandonar la zona. «La gente nos decía que nos iría ir a buscar adonde fuéramos, pero se lo hemos querido poner fácil», apunta. En concreto, él reside en el Soho y considera que se trata de un barrio que está creciendo mucho tanto a nivel de visitantes como en la calidad de los restaurantes que están abriendo.

En el nuevo Óleo trabajarán cerca de 20 personas. Sus propietarios, de hecho, se encuentran actualmente buscando algunos perfiles por las dificultades que se están encontrando para encontrar a personal cualificado. En concreto están detrás de un jefe de sala que les permita dar ese salto de calidad que quieren.

Muy agradecidos por la acogida (la entrevista tiene que pararse durante un momento porque los clientes antiguos prácticamente los asaltan para desearle suerte), Sergio del Río apunta que su objetivo será el mismo que tenían en el CAC: «Seguir dando de comer bien y que la gente salga contenta tanto por lo que ha tomado como por el precio que ha pagado».

Óleo tuvo que abandonar el CAC a finales del pasado mes de julio tras no conseguir una renovación del contrato de alquiler. Previamente, el antiguo Centro de Arte Contemporáneo había cerrado sus puertas tras finalizar el contrato de gestión con la empresa concesionaria y asumir el control el Ayuntamiento de Málaga.

Tal y como avanzó SUR, El CAC prevé reinventarse y reabrirá en 2026 como MuCAC Málaga tras una reforma de 1,1 millones. En concreto, se ampliará al absorber el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) y tendrá tres sedes: el antiguo Mercado de Mayoristas, las salas de la Coracha -que ya se ha gestionado de forma conjunta en los últimos años- y el propio museo de paseo de Reding.