El restaurante Nobu celebrará una gala contra el cáncer de mama

La exclusiva cena se celebrará el miércoles 8 de octubre y ha sido diseñada por la chef ejecutiva de Eleni Manousou

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:39

Solidaridad y alta gastronomía se darán la mano esta semana en Nobu de Marbella, que celebrará diferentes eventos a beneficio de la Asociación Española contra ... el Cáncer. Entre ellos destaca una gala benéfica que permitirá concienciar y recaudar fondos contra el cáncer de mama.

