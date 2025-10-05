El restaurante Nobu celebrará una gala contra el cáncer de mama

Solidaridad y alta gastronomía se darán la mano esta semana en Nobu de Marbella, que celebrará diferentes eventos a beneficio de la Asociación Española contra ... el Cáncer. Entre ellos destaca una gala benéfica que permitirá concienciar y recaudar fondos contra el cáncer de mama.

La gala se celebrará el miércoles 8 de octubre y los asistentes podrán disfrutar de una exclusiva cena diseñada por la chef ejecutiva de Nobu Marbella, Eleni Manousou. Durante la misma, los asistentes podrán participar en una rifa que permitirá a la asociación desarrollar proyectos en la localidad.

Las entradas para el evento ya están disponibles en la plataforma Sevenrooms al precio de 150 euros. El menú arrancará con un tataki de salmón con aliño de pepino y shiso y continuará con ensalada de kale y pato confitado con aliño de sésamo y trufa; y lubina Mediterránea con miso, ágave y anticucho amarillo. De postre, Tentación Tropical (fruta de la pasión con chocolate). En el precio de la cena también está incluido el maridaje de vino.

De forma paralela, el restaurante también va a incluir en su carta durante esta semana un postre benéfico creado exclusivamente para la ocasión y cuya recaudación irá de forma íntegra para la asociación.

Además, y para completar la oferta gastronómica, el hotel acogió ayer un torneo de tenis benéfico en el emblemático Club de Tenis Puente Romano que concluyó con otra rifa.