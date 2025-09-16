Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El local cuenta con una llamativa decoración natural e histórica. Sur

Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios

Un negocio de la capital obtiene el primer puesto en un ranking elaborado por un portal de viajes basado en las opiniones publicadas en redes por los clientes

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:24

A la hora de elegir un restaurante, no sólo la carta y su oferta gastronómica juegan un papel relevante. El ambiente, la decoración o su ... tipismo también se convierten en elementos a tener en cuenta. Por eso, que los clientes que te han visitado te reconozcan como el más bonito de España supone un plus que merece la pena destacar. Ese honor ha recaído este año en un restaurante de Málaga, que ha sido valorado por sus propios comensales como el más bonito de cuantos hay en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

