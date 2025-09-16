Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios

A la hora de elegir un restaurante, no sólo la carta y su oferta gastronómica juegan un papel relevante. El ambiente, la decoración o su ... tipismo también se convierten en elementos a tener en cuenta. Por eso, que los clientes que te han visitado te reconozcan como el más bonito de España supone un plus que merece la pena destacar. Ese honor ha recaído este año en un restaurante de Málaga, que ha sido valorado por sus propios comensales como el más bonito de cuantos hay en todo el país.

El establecimiento en cuestión es la bodega El Pimpi, historia viva de la hostelería de Málaga y lugar de visita obligatoria para todo tipo de visitantes y público local. El negocio ubicado en la calle Alcazabilla acumula 629 mensajes con la palabra 'bonito'. Por detrás se sitúan Perrachica de Madrid y Alfileritos 24 de Toledo, según el ranking que ha elaborado el portal de viajes Holidayguru basado en las opiniones publicadas en Tripadvisor.

Además de bonito, lo que más se repite entre las opiniones de los usuarios son las palabras 'típico' y 'simpáticos', en referencia al servicio y 'museo' y 'barriles', respecto a lo que se podrán encontrar en su interior. También reseñan su buena situación junto a la Alcazaba y el Museo Picasso.

Completan el top 10 San Tommaso, de Valencia; Jardín del Califa, de Vejer de la Frontera; Habanera, Los Montes de Galicia y Amazónico, de Madrid; El Nacional, de Barcelona y La Abadía, de Toledo.

Para realizar este ranking, los responsables del portal han analizado todos los restaurantes de España que se encuentran recogidos en la web Tripadvisor.es y han contabilizado la cantidad de veces que los usuarios lo han calificado como «bonito», ordenando de más a menos la cantidad de menciones y seleccionando los 10 primeros.

Medio siglo de historia

La bodega El Pimpi es uno de los establecimientos más clásicos e históricos de la capital. Abrió sus puertas el 5 de agosto de 1971 y desde hace más de medio siglo es un lugar de referencia para todo tipo de visitantes. A nivel estético destaca por la enorme cantidad de plantas naturales que hay en su interior, su histórica barra y la enorme colección de fotos antiguas y azulejos que decoran sus paredes. Y sí, por su puesto, por la sucesión de barriles de vino que se han convertido por mérito propio en una imagen icónica de la ciudad.

Pero no sólo es bonito por su estética, El Pimpi es de esos negocios que apuestan de forma decidida por los productos de Málaga. Adherido al sello promocional Sabor a Málaga, cuenta con una huerta propia desde la que se surten a diario y elaboran numerosas recetas en las que los alimentos de cercanía se convierten en la base del éxito.