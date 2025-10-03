Los restaurantes Lacaliza y Antxoeta, medalla de oro en los premios de Radio Turismo

Los restaurantes Lacaliza de Rincón de la Victoria y La Antxoeta de la capital han sido reconocidos con la 'Medalla de oro' en los premios ... que anualmente entrega Radio Turismo. Este premio nacional de gastronomía se entregó en el hotel Alfonso XIII de Cartagena y reconoce el buen hacer de restaurantes, cocineros y personas relacionadas con el mundo de la hostelería a nivel nacional.

Se da la circunstancia de que ambos ya obtuvieron el año pasado el galardón de plato de oro y en esta nueva edición han logrado subir un escalón gracias a su defensa del producto local y de kilómetro cero.

En el caso de Lacaliza, este reconocimiento se suma Solete de la guía Repsol que obtuvieron el año pasado y que ha sido renovado recientemente. Desde el establecimiento reconocen que la clave de todo el éxito es «trabajo, constancia y esfuerzo».

En la gala se entregaron 67 distinciones en tres categorías distintas: 'Gorros Blancos' a los mejores chef, 'Medallas de Oro' a los locales que han destacado en algún campo de la hostelería - tanto en sala como en cocina - y 'Platos de Oro' destinados a los restaurantes en reconocimiento por sus buenas cartas y referencias de críticos culinarios.