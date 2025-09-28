Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La sorprendente doble apertura del restaurante francés La Petite Maison en Marbella

Puente Romano y Boho Club anuncian la llegada de dos nuevos establecimientos que comparten nombre y tipo de cocina

Juan Soto

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:45

La Petite Maison, uno de los restaurantes más emblemáticos y lujosos de Niza y de toda la Costa Azul francesa, acaba de aterrizar en Marbella ... y no se sabe muy bien si lo hará por partida doble. El negocio ha abierto un espacio efímero en el complejo hotelero Puente Romano, donde ha anunciado que abrirá de forma permanente a partir de la próxima primavera... Y va a hacer lo mismo en Boho Club Hotel, a apenas dos kilómetros de distancia.

