La sorprendente doble apertura del restaurante francés La Petite Maison en Marbella

La Petite Maison, uno de los restaurantes más emblemáticos y lujosos de Niza y de toda la Costa Azul francesa, acaba de aterrizar en Marbella ... y no se sabe muy bien si lo hará por partida doble. El negocio ha abierto un espacio efímero en el complejo hotelero Puente Romano, donde ha anunciado que abrirá de forma permanente a partir de la próxima primavera... Y va a hacer lo mismo en Boho Club Hotel, a apenas dos kilómetros de distancia.

Aunque pudiera parecer un error, la dualidad responde a que ambos son gestionados por empresas diferentes pese a compartir nombre y tipo de cocina. La primera de ellas, la que se pretende instalar en Puente Romano, es La Petite Maison Cannes y la otra es La Petite Maison LPM. Pese a ello, la coincidencia de nombres y fechas no parece que sea del todo casual y amenaza incluso con acabar en los tribunales.

El primero en tomar la delantera ha sido el complejo hotelero Puente Romano, que durante tres días ha acogido al restaurante que actualmente sigue abierto en Niza. Entre los días 23 y 25 de septiembre, los clientes de Sea Grill, otro de los negocios ubicados en el recinto, han podido disfrutar de los platos más icónicos de su carta como avance de lo que será -dicen- la apertura definitiva durante la primavera de 2026.

Los responsables de Puente Romano aseguran que el desembarco en Marbella se produce tras el acuerdo firmado a principios de 2023 entre Nicole Rubi y su hija Anne-Laure, David Barokas, fundador de DB Group, y el hotel Puente Romano Marbella. «Esta alianza representa la fusión de dos universos con una visión común: la excelencia, la autenticidad y la pasión por el arte de vivir», resumen.

Coincidencia en fechas

Por el otro lado, y prácticamente coincidiendo en fechas, Boho Club Hotel ha anunciado la próxima apertura de La Petit Maison LPM, grupo internacional que ya cuenta con restaurantes en Londres, Dubai, Hong Kong o Mykonos. «Marbella, estamos al caer», anuncian. En este caso abrirán un 'pop up' entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre como paso previo a su apertura en 2026. La misma forma de actuar en los dos casos.

El restaurante original abrió en Niza en el año 1987 y lleva más de tres décadas ofreciendo recetas mediterráneas reinventadas al más puro estilo francés. El nuevo La Petite Maison se fundó en Londres en 2007 pero es el único que había apostado hasta ahora por el desarrollo internacional. De hecho, anuncian que se encuentran en pleno proceso de expansión internacional y que prevé más aperturas en España, entre ellas en Madrid.