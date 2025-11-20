La paleta asada, hasta en el postre

En ensalada, en arepas, en papas revolconas o incluso en un postre. La paleta asada de cerdo ha demostrado ser más versátil de lo que ... parece en un concurso culinario celebrado en La Noria. Esta vez los participantes no han sido ni cocineros en activo ni estudiantes de prestigiosas escuelas de hostelería de Málaga, sino alumnos de Cantera, el proyecto social de la Fundación El Pimpi. Son jóvenes en situación de vulnerabilidad que están realizando un curso de sala, pero que han demostrado sus dotes en la cocina a partir de una misma materia prima, la paleta asada que elabora Industrias Cárnicas de Benaoján (Icarben), organizador del evento.

En total, han participado 15 alumnos, la mayoría de ellos de origen extranjero, lo que ha hecho posible que la paleta asada de Icarben se haya dado metafóricamente una vuelta por el mundo: Marruecos, Venezuela, Costa de Márfil o Colombia, entre otros países. Cada participante ha aportado sus primeros conocimientos -apenas llevan unos días aprendiendo- y han aportado originales creaciones culinarias ahondando en sus raíces. Así, la paleta asada ha sido uno de los ingredientes principales en elaboraciones como la pastela, las arepas o los tacos.

Ampliar Enrollado de ibérico, de Anas El Hadfi.

La versatilidad de este producto elaborado en el pueblo de Benaoján se ha demostrado en su inclusión dentro de un postre. De hecho, el ganador del certamen ha sido el 'enrollado de ibéricos', que ha elaborado Anas El Hadfi, de Marruecos. En un canuto, ha introducido una suerte de gachas con un toque anisado y con la propia paleta asada que ha sorprendido al jurado.

Ampliar Arepa de Juan D. Rendón.

El segundo puesto ha sido para una arepa, elaborado por el venezolano Juan D. Rendón, bautizado como 'amarillo, azul y rojo español', que además de la torta típica de su país, llega la propia paleta asada de Icarben y otros ingredientes como la castaña.

Ampliar Pastela agridulce de Marfil, de Nadine Fahma.

En tercer lugar, ha quedado Nadine Fahma, de Costa de Marfil, con una 'pastela agridulce' en la que ha integrado a la perfección la paleta asada, con el resto de ingredientes típicos de esta preparación tan arraigada en Marruecos, como la canela o la cebolla.

El concurso ha estado muy competido e igualado, como ha podido certificar el jurado, integrado por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga; Elena Cobos, consejera delegada de El Pimpi; Rafael Galán, presidente de la Asociación de Celíacos de Málaga; Iris Morcillo, responsable de Charcutería en Carrefour Málaga; y Javier Almellones, periodista colaborador de Diario SUR. Este panel de especialistas en gastronomía, distribución y producto local ha evaluado criterios como el sabor, la creatividad, la presentación y el uso adecuado de la paleta asada.

Entre las elaboraciones presentadas hubo propuestas tan diversas como unos tacos, unas papas revolconas —en las que el torrezno convencional se sustituyó por paleta asada—, una ensalada con aguacate y mango, una brocheta o incluso un flamenquín.

Premios

El certamen está dotado con 1.000 euros en premios en forma de lotes de productos de Icarben: 300 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero. Además, la dinámica del concurso se extiende más allá de las cocinas de La Noria. Icarben ha abierto una convocatoria pública para que cualquier persona pueda enviar una vídeo-receta con paleta asada antes del 30 de noviembre, participando automáticamente en el sorteo de un lote valorado en 300 euros.

Con esta combinación de formación, creatividad, producto local y participación social, el concurso logra un triple objetivo: impulsar a jóvenes en proceso de inserción laboral, poner en valor un alimento con identidad malagueña y abrir nuevas vías para disfrutarlo en pleno ambiente navideño.

Origen del concurso

El certamen, forma parte de una colaboración entre Icarben, la Fundación El Pimpi y Sabor a Málaga basada en un objetivo común: poner en valor el producto local y abrir nuevas posibilidades culinarias de cara a las comidas y cenas navideñas. La paleta asada, un producto emblemático de Icarben, pretende posicionarse así como un ingrediente capaz de ir mucho más allá de los asados tradicionales.

El evento ha tenido también un fuerte componente social. Cantera, el programa de formación hostelera de la Fundación El Pimpi, trabaja cada año con jóvenes en situación de vulnerabilidad que buscan una oportunidad laboral en el sector. Su formación práctica, unida al contacto directo con productores locales, les permite adquirir competencias y descubrir nuevas salidas profesionales. Este concurso se convierte, así, en un escenario donde demostrar lo aprendido, ganar confianza y acercarse a la realidad del sector gastronómico.

La empresa Icarben, con sede en Benaoján, se fundó en 1979 y desde entonces ha trabajado artesanalmente los embutidos y asados de cerdo ibérico, sustentando más de 80 familias de la zona. Su paleta asada, sin gluten, sin lactosa, baja en azúcares y alta en proteínas, es el corazón de esta iniciativa que busca llevar un producto local de calidad a las mesas navideñas.