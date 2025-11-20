Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, el primero, el segundo y el tercer ganador.

La paleta asada, hasta en el postre

Un concurso culinario organizado por Icarben demuestra la versatilidad de este producto en la cocina de cara a las comidas de Navidad

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

En ensalada, en arepas, en papas revolconas o incluso en un postre. La paleta asada de cerdo ha demostrado ser más versátil de lo que ... parece en un concurso culinario celebrado en La Noria. Esta vez los participantes no han sido ni cocineros en activo ni estudiantes de prestigiosas escuelas de hostelería de Málaga, sino alumnos de Cantera, el proyecto social de la Fundación El Pimpi. Son jóvenes en situación de vulnerabilidad que están realizando un curso de sala, pero que han demostrado sus dotes en la cocina a partir de una misma materia prima, la paleta asada que elabora Industrias Cárnicas de Benaoján (Icarben), organizador del evento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  7. 7 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  8. 8 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La paleta asada, hasta en el postre

La paleta asada, hasta en el postre