Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
András Médici, en la barra de Purosushi. Asoleo Branding

Lo nuevo de PuroSushi, el restaurante más clandestino de Marbella

Escondido en el hotel Puente Romano, abre ahora la posibilidad de pedir a la carta al incorporar una sala anexa donde no hay que ceñirse a un menú ni a un horario ·

Marina Martínez

Marina Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:10

Comenta

Siempre ha tenido Andrés Médici cierta tendencia hacia lo clandestino. Primero en el local con el que desembarcaba en el centro de Marbella desde Vigo ... e incluso ahora, en pleno hotel Puente Romano. Allí, alejado de la famosa plaza, en la fase 2, se esconde su templo, Purosushi. Ese en el que el comensal se deja llevar por alguno de sus menús omakase, donde él va preparando los platos a su antojo según mercado y temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lo nuevo de PuroSushi, el restaurante más clandestino de Marbella

Lo nuevo de PuroSushi, el restaurante más clandestino de Marbella