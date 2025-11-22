Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

UN COMINO

La mesa y el móvil

BENJAMÍN LANA ILUSTRACIÓN: SR. GARCÍA

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El utensilio más ubicuo en las mesas del mundo no son ya los cubiertos, los palillos o ni siquiera los platos. Lo omnipresente son los ... teléfonos móviles y su influencia es tal que el acto de comer se ha transformado en lo profundo en los últimos quince años más que en el siglo anterior. Por un lado, los comensales más activos reivindicamos lo puro en las cartas: parrilla, producto, técnicas tradicionales y ancestrales, pero luego vamos y tecnificamos la mesa con un apabullante despliegue de la última tecnología disponible en dispositivos de grabación y hasta iluminación, convirtiendo el tiempo de comer en un nuevo nodo digital de nuestras vidas.

