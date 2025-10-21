Un malagueño aspira al título de Cocinero del Año

«Sería una pasada». Daniel García Peinado sueña despierto. El malagueño tiene al alcance de su mano el título nacional de Cocinero del Año. Su ... pase a la semifinal del concurso le da papeletas para conseguir la hazaña. Ha sido uno de los elegidos para competir junto a sólo cinco aspirantes de toda España. Así, deberá medirse el próximo 13 de noviembre en Alicante ante Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez, una estrella Michelin, Salamanca), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia), Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona).

«Para mí es uno de los concursos más potentes a nivel nacional, parecido al Bocuse d'Or». En este último alcanzaba recientemente el tercer puesto, y ahora vuelve a cinco horas de competición para intentar alzarse ganador de uno de los certámenes, a su juicio, «más duros que hay»: en ese tiempo deben preparar seis raciones de un menú completo con entrante, principal y postre. «Te obliga a ser todoterreno porque tienes que elaborar hasta el último componente del plato», reconoce García Peinado, consciente de que conseguir el título o incluso clasificarse para la final tendría «mucha repercusión, es un escaparate que ayuda muchísimo».

Conocido como el chef del AOVE, el malagueño se ha convertido en referente en la investigación y divulgación del aceite de oliva virgen extra aplicado a la alta cocina y la salud. Formado en La Cónsula, ha sido chef ejecutivo de Gourmet de la Roja y delegado nacional de la Selección Española de Cocina Profesional. Además de representar a España en competiciones internacionales como Bocuse d'Or, ha impartido ponencias en universidades como Harvard y Yale. Es fundador del laboratorio Gastrolive Lab y actualmente dirige el restaurante Bien Frito en Fuengirola y la pastelería Brownie & Olive en el Centro de Málaga, siempre con el AOVE como hilo principal.

El malagueño, en su local del Centro de Málaga Brownie & Olive.

Ahora se enfrenta a este nuevo reto en Alicante en un certamen organizado por Grupo Caterdata y cuya primera edición, en 2006, ganó Jordi Cruz, hoy con tres estrellas Michelin en su restaurante Abac (Barcelona). En la última edición se proclamó vencedor Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales (Sardas, Huesca), que obtuvo su primera estrella Michelin en la gala que se celebró el pasado año en Murcia.

Además de la categoría de cocina, este concurso también tiene una segunda pata: Camarero del Año. Desde 2012 se celebra con la intención de poner en valor el trabajo de los profesionales de sala. En cada semifinal, seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y poner de manifiesto su profesionalidad. La gran final será en marzo de 2026 en el marco de Alimentaria & Hostelco, una feria que tiene lugar en Barcelona cada dos años.