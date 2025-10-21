Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel García Peinado, en su restaurante Bien Frito.

Un malagueño aspira al título de Cocinero del Año

Es uno de los seis seleccionados para la competición que se celebrará el 13 de noviembre en Alicante

Marina Martínez

Marina Martínez

Martes, 21 de octubre 2025, 00:41

«Sería una pasada». Daniel García Peinado sueña despierto. El malagueño tiene al alcance de su mano el título nacional de Cocinero del Año. Su ... pase a la semifinal del concurso le da papeletas para conseguir la hazaña. Ha sido uno de los elegidos para competir junto a sólo cinco aspirantes de toda España. Así, deberá medirse el próximo 13 de noviembre en Alicante ante Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez, una estrella Michelin, Salamanca), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia), Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona).

