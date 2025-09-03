Málaga, a punto de 'robarle' a Granada su única estrella Michelin

Finca La Bobadilla, hotel cinco estrellas en Málaga. Así es como aparece ahora si hacen una búsqueda en Internet. Tanto si quieren alojarse allí como ... si lo que pretenden es probar su restaurante La Finca, con una estrella Michelin. Más de uno se habrá sorprendido porque hasta hace apenas unos días, el establecimiento pertenecía a Granada. Concretamente, a la Sierra de Loja.

Puede sonar raro, pero el complejo hotelero se encuentra entre las dos provincias. De ahí la facilidad para cambiar la dirección postal sin moverse del sitio. Ahora está radicado en la carretera de Salinas (Archidona) tras la decisión tomada por la cadena Único Hotels, que compró el hotel a Barceló a principios de año, como avanzó Ideal.

Lejos de ser una simple anécdota, la medida crea una situación comprometida para la provincia granadina: la estrella Michelin que La Finca obtuvo en 2022 tendría los días contados, ya que podría pasar a formar parte de la constelación malagueña. Este periódico se ha puesto en contacto con la prestigiosa guía y sus responsables son claros al respecto: «La selección ha decidido mantenerlo en Granada hasta el final de la edición de este año y en caso de volver a estar recomendado el próximo año, ya lo cambiaríamos a Málaga».

La 'mudanza' ha creado cierta preocupación en Granada, aunque la cadena hotelera insiste en apaciguar las aguas, remarcando que «no se ha suprimido Loja ni Granada de la ecuación, la primera frase cuando buscas el hotel en Google sigue estando 'en la Sierra de Loja' y en todo momento queremos seguir hablando de Granada y de Andalucía en general porque queremos transmitir la esencia andaluza más completa al huésped».

De hecho, Único Hotels sigue destacando en su web que «este exclusivo refugio de lujo de más de 350 hectáreas» se encuentra entre Málaga y Granada, a 45 minutos del aeropuerto de Málaga y a menos de 30 en AVE de Granada y Córdoba. Asimismo, desde la cadena advierten de que «el IBI se sigue pagando a Loja como puede confirmar Ayuntamiento y hasta su alcalde, con quien ha habido reunión desde el principio».

Ampliar Sala de La Finca. Eduardo Conde / Guía Michelin

En este sentido, explican que el cambio de dirección postal se debe en gran medida a su intención de reforzar su apuesta por el concepto de finca y, en este caso, la entrada es término de Málaga, ya que el acceso real se realiza por Archidona: «Finca La Bobadilla, como así se llama ahora, es un hotel cuya entrada, sencillamente, está en Málaga, carretera de Archidona, la finca empieza en Málaga». Así, avisan de que «se quiere poner aún más en valor la finca como tal, las experiencias en ella que estamos implantando (como caballos propios, rutas, todo el tema del AOVE…), y en los alrededores».

Sea por una razón u otra, Finca La Bobadilla ya tiene el prefijo telefónico de Málaga. De ahí a la estrella Michelin hay un paso. Se da la circunstancia de que esta es la única de Granada. Desde que la obtuvo en 2022, el restaurante cuyos fogones dirige el cocinero malagueño Fernando Arjona ha ido renovando su brillo año tras año gracias «una propuesta de base tradicional, no exenta de toques actuales, que revisa los sabores locales acudiendo al recetario malagueño y granadino», según la Guía Michelin, que además otorgó también al hotel su Llave Michelin.

Ampliar Fernando Arjona, jefe de cocina de La Finca. Ideal

Las raíces archidonesas de Fernando Arjona hacen que, además, en la carta haya mucho sabor a Málaga: por ejemplo, la concha fina cocida ligera con potaje malagueño, el ajoblanco con aguacate, mango e ibérico o el gazpachuelo con toque de azahar y quisquillas de Motril, el perfecto reflejo de esa simbiosis que funciona como motor de La Finca.

«Desde el principio hemos querido hacer una cocina tradicional con producto de cercanía, rescatando recetas antiguas que se han ido perdiendo, siempre entre Granada y Málaga, así como otras localidades fronterizas», explica Arjona, como malagueño, «contento» con la posibilidad de que la estrella recayera en su tierra, pero no muy convencido de poder renovar el brillo este año.

Duda de que los cambios impulsados por los nuevos propietarios ayuden. Más bien todo lo contrario. Aunque no pierde la esperanza: «La experiencia que se encuentra el comensal ha cambiado, pero nosotros seguimos en nuestra línea de dar la mayor calidad y hacerlo lo mejor posible, así que eso siempre va a estar ahí».

Si finalmente La Finca revalidara la estrella y cayera del lado de la provincia malagueña, ésta engrosaría de forma inesperada su constelación Michelin con diez restaurantes. Así, esta se sumaría a las que lucen José Carlos García, Kaleja, Sollo, Messina, Back, Nintai y Blossom. Además de las de Bardal y Skina, en la categoría de biestrellados.

Eso en el caso de que estos también mantengan las suyas. Tampoco se descarta alguna incorporación más. La incógnita se despejará el próximo 25 de noviembre, cuando la Guía Michelin dé a conocer las novedades de su nueva edición… precisamente en una gala que se celebrará en Málaga.