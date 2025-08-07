La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Myka, la marca que está revolucionado el concepto tradicional de helado con sus recetas de «yogur griego auténtico y una carta de toppings de alta ... repostería», inaugurará su primer establecimiento en Málaga este viernes 8 de agosto.

El nuevo local está ubicado en el número 2 de la calle Antonio Baena, en el corazón turístico de la ciudad y a poco más de un minuto de calle Larios. El establecimiento tiene una superficie total de 50 metros cuadrados, de los que 30 corresponderán al área de exposición y venta, y los otros 20 a su obrador. Además, será un espacio accesible, pensado y diseñado también para personas con una movilidad reducida.

En tan solo dos años de vida, Myka, fundada por el matrimonio de emprendedores Natalia Morales y Javier Ezquerro, se ha convertido en un éxito empresarial. En la actualidad, la compañía está embarcada en un ambicioso proceso de expansión internacional que antes de que acabe el año le habrá llevado a estar presente en 16 países y casi una veintena de ciudades con más de 160 establecimientos. En España, la cadena ya cuenta con 9 heladerías: en Madrid (3), Barcelona (1), Valencia (2), Gerona (1) y Toledo (1).

Helados con personalidad

Asegura la empresa en una nota enviada a los medio que el secreto del éxito de los helados de yogurt griego de MYKA reside tanto en la excelencia de sus materias primas como en el encanto de las heladerías donde cada día se preparan artesanalmente y que ofrecen una experiencia distintiva.

Todos sus propuestas están elaboradas con ingredientes naturales especialmente seleccionados y de la más alta calidad. Su base, el yogurt griego auténtico, se importa semanalmente desde Grecia y, una vez en el obrador de cada heladería, se le añade kéfir y leche pasteurizada de primeras marcas antes de transformarse en helado, a partir de una receta propia de Natalia Morales y Javier Ezquerro. Asimismo,la mayoría de los más de 30 toppings con los que pueden acompañarse los helados MYKA se elaboran en el obrador, como los crumbels y las compotas.

El resultado es una sinfonía de gustos y sensaciones única, sin correlación con ningún otro helado del mercado, un auténtico viaje gastronómico. Una sutil combinación donde la cremosidad única del yogurt griego auténtico se funde con la variedad de los sabores de los diferentes acompañamientos. Entre la enorme oferta de toppings, el cliente puede elegir desde los sabores más clásicos, como la compota de frutos rojos o la nocciola, hasta las combinaciones más rupturistas, como el MYKA Especial, con pistacho, naranja amarga, miel artesana y aceite virgen de oliva.

«Nuestro objetivo es que cada visita a MYKA sea una experiencia diferente y sorprendente,con opciones que se renuevan constantemente para mantener el interés y la emoción en nuestros clientes», afirma Yndira Shilleh, propietaria de la heladería MYKA en Málaga.

Además de los helados de yogurt griego auténtico, la carta de MYKA incluye dos opciones más. Por una parte, un helado clásico, inspirado en festividades locales y tendencias gastronómicas, cuyo sabor varía todos los meses. Y, por otra, un sorbete 100% libre de lácteos, perfecto para las personas intolerantes a la lactosa o que siguen una dieta vegana.

Un viaje de placer

Entrar en la nueva heladería MYKA de Valencia supone transportarse a Grecia gracias a la decoración de sus paredes en tonos blancos y azules y su pavimento rústico en piedra, que evoca el de las viviendas rurales del archipiélago de las Cícladas,en el corazón del Mar Egeo. Desde las vasijas de cerámica popular que adornan las hornacinas de la heladería hasta su techo al más puro estilo tradicional helénico, pasando por los cuencos donde se presentan los toppings, todo en ella recuerda el encanto y la autenticidad que todavía puede vivirse en la cuna de la cultura europea.

En definitiva, el nuevo MYKA de Málaga es un espacio idílico para evadirse y dejarse conquistar por una propuesta de helado de yogurt griego deliciosa, saludable e innovadora.