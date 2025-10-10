La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

La hamburguesería americana de los cinco hermanos, Five Guys, ya ha comenzado su desembarco en el Centro de Málaga. La popular cadena, la favorita del ... expresidente de EEUU, Barack Obama, ha comenzado a adecuar el local en el que se instalará en plena Alameda Principal.

Como ya avanzó SUR, el negocio nacido en el condado de Arlington, en Virginia, va a instalarse en el número 6 de la vía, junto a Burger King. El nuevo establecimiento abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre, aunque aún queda por concretar el día exacto en el que se realizará la inauguración.

Este nuevo negocio cuenta con una superficie de 275 metros cuadrados dividido en dos plantas y tendrá capacidad para atender a 92 personas (52 en el interior y 40 en la terraza). Su apertura va a permitir la creación de 40 nuevos puestos de trabajo.

La compañía llevaba años buscando el local idóneo para abrir en el centro de la ciudad

Este nuevo Five Guys será el quinto que la empresa abra en la provincia (el segundo en la capital, ya que cuenta con otro en el centro comercial McArthurGlen Designer Outlet) y el décimo que abra en Andalucía.

Five Guys llevaba años buscando la ubicación ideal para instalarse en el Centro Histórico, ya que el objetivo de la compañía era encontrar un local en alguna de las calles de referencia a nivel comercial. El primer paso para ocupar este espacio lo dieron en octubre del año pasado, cuando comenzaron con los trámites administrativos para solicitar el obligado informe de impacto ambiental.

Five Guys opera en Málaga desde agosto de 2021 y cuenta con tres establecimientos en Marbella (en el centro, en Puerto Banús y en el centro comercial La Cañada), y el referido de la capital.

La fama de esta cadena de hamburgueserías se basa en lo que ellos conocen como 'better burger', esto es, un alimento de máxima calidad en donde todos los alimentos que se utilizan son frescos. A diferencia de otros establecimientos, los clientes pueden elaborar sus hamburguesas a la carta, ya que disponen hasta de 15 toppings diferentes sin coste adicional.