La Fiesta del Conejo de Parauta se amplía a tres días

El conejo y la gastronomía serrana serán protagonistas en Parauta, que del viernes 7 al domingo 9 celebra la Fiesta del Conejo. La celebración incluye ... música en directo, degustaciones y actividades para los más pequeños, entre otras propuestas.

Este es el programa de actividades previsto:

Viernes 7

22:00 h.: Inauguración de la Fiesta del Conejo 2025.

22:00 h.: Actuación del grupo Mutación.

23:30 h.: Actuación del grupo Nolasko.

1:00 h.: Dj Toulalan llevará la música hasta la madrugada.

Sábado 8

12:00 h.: Degustación de jamón y vino.

12:00 h.: Panda de verdiales Raíces de los Mora, que recorrerán calles, bares y restaurantes hasta llegar a la carpa.

14:00 h.: Degustación de arroz con conejo de campo.

14:30 h.: Actuación musical del cuarteto Antídoto.

15:30 h.: Actuación del dj Toulalan.

23:30 h.: Actuación de La Húngara.

00:30 h.: Actuación de El Callejón.

1:00 h: Plataforma vídeo 360º, para sacar tu vídeo de recuerdo de la Fiesta del Conejo.

2:00 h.: Actuación de Javier Bellizón.

3:30 h.: Dj Toulalan cerrará la jornada.

Además, durante el sábado y el domingo habrá numerosos puestos artesanos para visitar.

Domingo 9, día de los conejitos infantiles

12:00 h.: Apertura de la gran zona infantil con rocódromo, castillo con tobogán, tombola, un taller de tatuajes y más.

12:00 h.: Mini disco y show de Mimosín y Lolo.

12:00 h.: Actuación de Dj Toulalan.

16:00 h.: Actuación de El Cañejo.