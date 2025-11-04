La Fiesta del Conejo de Parauta se amplía a tres días
La celebración ofrecerá del viernes 7 al domingo 9 degustaciones, actuaciones musicales y actividades infantiles
Málaga
Martes, 4 de noviembre 2025, 13:30
El conejo y la gastronomía serrana serán protagonistas en Parauta, que del viernes 7 al domingo 9 celebra la Fiesta del Conejo. La celebración incluye ... música en directo, degustaciones y actividades para los más pequeños, entre otras propuestas.
Este es el programa de actividades previsto:
Viernes 7
22:00 h.: Inauguración de la Fiesta del Conejo 2025.
22:00 h.: Actuación del grupo Mutación.
23:30 h.: Actuación del grupo Nolasko.
1:00 h.: Dj Toulalan llevará la música hasta la madrugada.
Sábado 8
12:00 h.: Degustación de jamón y vino.
12:00 h.: Panda de verdiales Raíces de los Mora, que recorrerán calles, bares y restaurantes hasta llegar a la carpa.
14:00 h.: Degustación de arroz con conejo de campo.
14:30 h.: Actuación musical del cuarteto Antídoto.
15:30 h.: Actuación del dj Toulalan.
23:30 h.: Actuación de La Húngara.
00:30 h.: Actuación de El Callejón.
1:00 h: Plataforma vídeo 360º, para sacar tu vídeo de recuerdo de la Fiesta del Conejo.
2:00 h.: Actuación de Javier Bellizón.
3:30 h.: Dj Toulalan cerrará la jornada.
Además, durante el sábado y el domingo habrá numerosos puestos artesanos para visitar.
Domingo 9, día de los conejitos infantiles
12:00 h.: Apertura de la gran zona infantil con rocódromo, castillo con tobogán, tombola, un taller de tatuajes y más.
12:00 h.: Mini disco y show de Mimosín y Lolo.
12:00 h.: Actuación de Dj Toulalan.
16:00 h.: Actuación de El Cañejo.
