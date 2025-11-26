La Fiesta de la Chanfaina de Totalán rinde homenaje a la gastronomía tradicional
La celebración, una de la más antiguas de la provincia, ofrecerá distintas actividades del viernes 28 al domingo 30
Málaga
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:30
Totalán rinde homenaje a su plato más emblemático para despedir noviembre. Del viernes 28 al domingo 30 celebra su popular Fiesta de la Chanfaina, una ... de las celebraciones más antiguas de la provincia y que gira en torno a este tradicional guiso hecho con patatas, pan frito, morcilla, chorizo y especias.
El programa de actividades arrancará el viernes (19 horas) con la inauguración de las exposiciones de pintura dedicadas a esta Fiesta: en la Torre del Violín, la muestra 'Sueños y Colores' de la Academia Malagueña de Artes y Letras y en el Centro de Día, la exposición 'Efímera' de la artista Aurora Vázquez Ruiz.
A las 20 horas será la presentación oficial del cartel de la Fiesta de la Chanfaina 2025, obra de Aurora Vázquez Ruiz, en el Auditorio Municipal de Totalán y a las 20.15 se pronunciará el pregón de la fiesta, que correrá a cargo este año del director del CEIP Virgen del Rosario, Víctor Óscar Villalobos Taboada.
El sábado a las 16 horas se llevará a cabo la tradicional 'Pela de patatas' y merienda popular en la Plaza Antonio Molina, en la que vecinos y visitantes se reúnen para pelar kilos de patatas, ingrediente principal de la chanfaina, en un ambiente festivo con música, risas y buena compañía.
Degustaciones y final de fiesta
El domingo a las 12 se abrirán las exposiciones y el mercado artesanal, en el que se pueden adquirir productos artesanales, y a las 12:30 horas arrancará el pasacalles de las Pandas de Verdiales de Benagalbón y El Borge, que llenarán las calles de alegría y tradición con sus sones y bailes típicos.
A las 14 horas tendrá lugar la entrega de las Distinciones Honoríficas Chanfaina 2025 en la Plaza Antonio Molina, reconociendo a personas e instituciones que contribuyen a mantener vivas nuestras tradiciones y una hora después será la gran degustación popular de la chanfaina.
El broche final de la fiesta lo pondrán el concierto de Natalia Moralo a las cinco de la tarde y posteriormente el del grupo Radio 80, con los mejores éxitos del pop y rock español de los 80.
