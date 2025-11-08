El marbellí Fernando Alcalá suma y sigue en Filipinas: premio y nuevo restaurante

A punto de cumplirse dos años de abrirse camino en Filipinas, el cocinero marbellí Fernando Alcalá no sólo se mantiene sino que sigue sumando. A ... finales de 2023 inauguraba Bolero, restaurante con el que exportaba a Manila esa cocina a la que ya nos tiene acostumbrados en Kava (Sol de la Guía Repsol y recomendado en la Guía Michelin) y Cotxino: de alma viajera y raíces malagueñas. Quería sorprender. Y lo ha hecho. Tanto que, además de meterse en el bolsillo al público, también ha conquistado a los inspectores de la Guía Michelin, que le han otorgado su reconocimiento Bib Gourmand, distinción con la que se premia la mejor relación calidad-precio.

Según valora la prestigiosa guía de las tapas rojas, «Bolero seduce con su esencia española. Su carta está salpicada de toques mediterráneos y alguna que otra influencia internacional. Pensada para compartir, sus generosas raciones ofrecen una excelente relación calidad-precio». Asimismo, destaca sus cócteles y platos como la presa ibérica a la brasa y las empanadas de chuletón, sin olvidar su «joya de la corona»: la tarta de queso, con la que obtuvo en Kava el premio a la mejor de España en 2019.

Ampliar La famosa tarta de queso del cocinero marbellí.

«El Bib Gourmand es una alegría enorme para todo el equipo. Confirma que se puede hacer una cocina con alma española en Manila, cercana, sabrosa y sin pretensiones», considera Fernando Alcalá, avisando de que esta distinción no va a cambiar nada esencial del restaurante, simplemente les «reafirma en seguir cocinando con honestidad, cuidando el producto y la experiencia del comensal por encima de todo».

Para el cocinero marbellí, el Bib Gourmand llega en un momento en el que Bolero «ha encontrado su sitio y una clientela fiel». «Los filipinos han entendido perfectamente el concepto: un restaurante moderno que mira a Europa y España con cariño y sin solemnidad. Han conectado con los sabores y con la energía del equipo, y eso es lo que más nos llena», añade Alcalá más motivado aún incluso que cuando aterrizó en Manila.

Ampliar Vista de la sala de Bolero.

Ya entonces aseguraba a este periódico que sentía que había «mucho por hacer». Sabía que llegaba para abrir mercado. De hecho, ya avanzaba que más pronto que tarde seguiría creciendo en la capital filipina. Y así ha sido. La buena respuesta le anima. Este mismo mes de noviembre inaugura Singular, «un restaurante de degustación centrado en la cocina española más tradicional», como él mismo define.

Berza con pringá y escabeches

«Es un proyecto totalmente distinto a Bolero: más íntimo, más técnico y profundamente español. La idea es reinterpretar los grandes guisos, fondos y recetas de nuestra cultura desde una mirada contemporánea, con un menú que cambia según el ritmo de las estaciones y la despensa. Habrá desde un guiso de berza con su pringá, hasta pepitorias o escabeches». Suma y sigue.