Fernando Alcalá, en Bolero, con la placa que le acredita como Bib Gourmand.

El marbellí Fernando Alcalá suma y sigue en Filipinas: premio y nuevo restaurante

A pocos días de abrir su segundo establecimiento en Manila, el cocinero recibe el Bib Gourmand de la Guía Michelin para Bolero

Marina Martínez

Marina Martínez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

A punto de cumplirse dos años de abrirse camino en Filipinas, el cocinero marbellí Fernando Alcalá no sólo se mantiene sino que sigue sumando. A ... finales de 2023 inauguraba Bolero, restaurante con el que exportaba a Manila esa cocina a la que ya nos tiene acostumbrados en Kava (Sol de la Guía Repsol y recomendado en la Guía Michelin) y Cotxino: de alma viajera y raíces malagueñas. Quería sorprender. Y lo ha hecho. Tanto que, además de meterse en el bolsillo al público, también ha conquistado a los inspectores de la Guía Michelin, que le han otorgado su reconocimiento Bib Gourmand, distinción con la que se premia la mejor relación calidad-precio.

