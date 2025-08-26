Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pastela de Punta Arena.

Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe

A pie de playa, tres hermanos abren solo en verano un chiringuito donde lo tradicional se mezcla con platos que hablan de la historia compartida entre Málaga y el mundo árabe

Paloma Cremades

Paloma Cremades

Martes, 26 de agosto 2025, 00:13

Atravesando un camino de tierra bordeado por altas cañas se accede a este chiringuito de Benajarafe. Un lugar que no busca llamar la atención con ... estridencias, sino con algo mucho más valioso: la paz. A pie de playa, tres hermanos abren este chiringuito solo en la temporada de verano. Punta Arena se ha ganado el corazón de vecinos y visitantes por una razón sencilla: aquí el tiempo se detiene para que el paladar disfrute sin prisas.

