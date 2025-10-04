Enea, una casa de comidas actual

David Olivas y Fabián Villar se han embarcado en una aventura gastronómica de las más interesante de cuantas este año se han ido plasmando en ... la Costa del Sol. Me refiero a Enea Casa de Comidas. Lo fácil para ellos después de haber conseguido una estrella Michelin en Back hubiera sido abrir un nuevo local en una línea continuista con el anterior, como hacen y han hecho muchos restauradores. Pero no, ellos han apostado y seguro que van a llegar a buen puerto por un restaurante diferente, un establecimiento donde el cliente pueda ir a comer todos los días del año si así lo prefiere, donde no hay un menú único por temporada que resulte de obligado comer, etc... En Enea se practica una cocina popular acorde con los gustos contemporáneos, con toques creativos y mucha reactualización de lo que se puede considerar cocina tradicional.

Enea Dirección: San Lázaro. Marbella

Teléfono: 663 305 510.

Web: grupobackmarbella.com.

Cierre: Ningún día.

Precio: Manitas bogavante: 24 €. Chuletita ibérico: 25 €. Flan cremoso: 8 €

Valoración: Cocina: 8. Sala: 7,5. Carta de vinos: 7. Calificación: 8 / 10

En esta casa impera una carta muy dinámica y asequible. Una propuesta más informal de la que actualmente se practica en Back, es decir, la llamada 'alta cocina', y donde la sorpresa culinaria está garantizada con platos nacidos de ese conocimiento de la cocina clásica que David tiene. Con productos frescos, de cercanía y, por supuesto, de temporada a pesar de que en la carta nos encontremos con algunas licencias, como ese delicado plato de alcachofas con mollejas o espárragos blancos con yema curada. Productos fuera de temporada, pero que bien cocinados y conservados al vacío llegan a la mesa casi con todas sus propiedades intactas.

A David no le duelen prendas a la hora de preparar una pescadilla frita o unos buñuelos de queso payoyo, así como unas carrilleras guisadas o un calamar en amarillo con otras elaboraciones más en sintonía con su cocina y creatividad, como pueden ser las manitas de bogavante con huevo mollet y pimientos rojos asados o unos puerros confitados con una meuniere de pimientos amarillos y setas. En Enea vamos a encontrar ese perfil de platos, así como dos ambientes diferentes, una parte más informal a la entrada con mesas altas y otra más confortable en la planta superior. La mano de Fabián, tanto en la sala como en la bodega, está muy presente y es justo reconocerlo; junto a estos platos siempre vamos a encontrar un vino en consonancia y a unos precios muy asequibles. Enea es uno de esos restaurantes a reseñar siempre en nuestra agenda.

Papas aliñás

Ampliar

David reconstruye un clásico plato gaditano y lo hace partiendo del cromatismo y la presentación de unas papas, muy bien cortadas y cocidas, que junto con carne de cangrejo y unos encurtidos, además de un buen aceite, ponen en valor este plato.

Alcachofas con mollejas

Ampliar

Sencillez de sabores es lo que nos encontramos en esta elaboración. Quizá en invierno, cuando las alcachofas estén en su mejor momento, el sabor contundente de las mismas refuercen el de unas mollejas que quedan demasiado simples.

Manitas de bogavante

Ampliar

Todo un acierto nada exento de atrevimiento. Unas delicadas y suaves manitas (la carne de las pinzas del bogavante) se entremezclan con la fuerza envolvente del huevo con un fondo delicado que forma la yema con el jugo del pimiento asado.

Chuletita de ibérico

Ampliar

Una buena carne de cerdo ibérico bien hecha en parrilla o plancha que David acompaña con un bimi salteado al ajillo para darle color y un toque más de jugosidad en boca al conjunto. La idea de presentar la carne con el hueso es perfecta.