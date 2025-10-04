Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paco Lorente
La crítica

Enea, una casa de comidas actual

Platos tradicionales reactualizados, bien ejecutados y con toques de creatividad

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

David Olivas y Fabián Villar se han embarcado en una aventura gastronómica de las más interesante de cuantas este año se han ido plasmando en ... la Costa del Sol. Me refiero a Enea Casa de Comidas. Lo fácil para ellos después de haber conseguido una estrella Michelin en Back hubiera sido abrir un nuevo local en una línea continuista con el anterior, como hacen y han hecho muchos restauradores. Pero no, ellos han apostado y seguro que van a llegar a buen puerto por un restaurante diferente, un establecimiento donde el cliente pueda ir a comer todos los días del año si así lo prefiere, donde no hay un menú único por temporada que resulte de obligado comer, etc... En Enea se practica una cocina popular acorde con los gustos contemporáneos, con toques creativos y mucha reactualización de lo que se puede considerar cocina tradicional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Enea, una casa de comidas actual

Enea, una casa de comidas actual