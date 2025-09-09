Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España

Málaga vuelve a sonar con fuerza, un año más, por la calidad de su gastronomía a nivel nacional. Y es que dos restaurantes de la ... provincia acaban de ser nominados a mejor apertura del año 2024 en España en los premios TheFork Awards. Los aspirantes son Tragatá de Málaga capital y Aviva de Benalmádena.

Los candidatos provinciales competirán contra otros 39 establecimientos de todo el país repartidos en 14 comunidades autónomas. La lista de los finalistas ha sido confeccionada por un jurado compuesto por 58 chefs españoles reconocidos con estrellas Michelin. De Andalucía hay cinco candidatos.

Los nueve finalistas y el ganador absoluto se darán a conocer el próximo 3 de noviembre durante una gala a la que asistirán 300 invitados y que se celebrará en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid. En este evento se reconocerá a todos los finalistas y se desvelará el People's Choice, que será elegido por los propios usuarios de la plataforma de reservas. Los usuarios podrán votar por su favorito hasta el próximo 19 de octubre.

Aspirantes malagueños

De los aspirantes malagueños Aviva fue el primero en abrir. Ubicado en la zona de Altos del Higuerón, en Benalmádena, es el proyecto personal del cocinero Juanjo Carmona. Se trata de un asador de autor donde las brasas ejercen de hilo conductor del producto. El restaurante ha sido propuesto por el chef José Carlos García.

Tragatá, por su parte, abrió en julio del año pasado en plena Alameda Principal, en la capital, con el sello de Benito Gómez (dos estrellas Michelin en Bardal). Al frente de los fogones se encuentra Daniel Moreno, quien presume de una cocina en la que prima el sabor y la defensa del producto. El restaurante ha sido propuesto por los cocineros Paolo Casagrande y Álvaro Salazar.

Los otros aspirantes andaluces son Ghoa, de Chipiona, Cádiz;, Leartá de Sevilla y Orient Express de Almería.

Todos ellos competirán contra Caleña, Boccaccio 70, Caín, La Trébede, Reina XIV y Tal Vez, de Castilla y León; Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric, Xaruga y Vermuda, de Comunidad Valenciana; Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona, Eldelmar, de Cataluña; Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library, de Madrid; Óseo, Osma y Aquiara, de Baleares; Conculler, Indómito y El Atelier de Amanda, de Galicia; Troqué y Moral, de Canarias; Colmado de San Julián y Casa Borrego, de Murcia; Casa Lucita, de Cantabria; Arsa de La Rioja; Picaflor de Navarra y Urruti Taberna de País Vasco.