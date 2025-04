Dónde comer en Riogordo: restaurantes y bares destacados

Javier Almellones Málaga Domingo, 13 de abril 2025, 00:23 Comenta Compartir

Situado en la Alta Axarquía, entre escarpados tajos y espléndidos olivares, Riogordo es uno de los pueblos con más patrimonio gastronómico de la provincia. Además de poder presumir de un excelente AOVE de la variedad verdial, allí se conservan platos tan tradicionales como el gazpacho de 'segaores' (con habas verdes) o los caracoles en caldillo, al que se le dedica una fiesta gastronómica cada último domingo de mayo. No es la única fiesta relacionada con la gastronomía que hay en el pueblo, ya que cada mes de febrero se celebra la Fiesta de la Molienda, en torno al aceite de oliva, y en septiembre, la Pisa de Riogordo, en torno a la vendimia. Además, este pueblo, que tiene parajes tan impresionantes como el cortijo de Auta, donde se dice que nació Omar Ben Hafsun, es famoso por su Semana Santa. En especial, lo es por su representación en vivo, el Paso de Riogordo, el más famoso y espectacular de la provincia de Málaga.

El Descorche del 30

En uno de los extremos del casco urbano de Riogordo, se encuentra este templo del vino y de la buena cocina, que sorprende por la elegancia y el ambiente de su acogedor salón y por la buena presentación de sus platos. Pero detrás de sus buenas formas hay mucho más. Pulpo a la brasa, croquetas de vaca madurada y de gambas al pilpil o sus arroces (al tuétano de vaca madurada o de lomo ibérico en AOVE 'colorao' con setas de temporada) demuestran que tienen una carta variada y al mismo tiempo, llena de platos con sello propio. La materia prima es importante para distintas elaboraciones, como el tartar de ternera o la morcilla de arroz con crudité de salmón. Pero si lo que se come es importante, no hay que olvidar el nombre del establecimiento, que invita a maridar con los distintos vinos que hay en su carta. Las mejores denominaciones de origen están representadas. Entre ellas, claro está no faltan las de Málaga y Sierras de Málaga. Conviene dejarse asesorar para combinarlos con sus platos.

DÓNDE: Calle Molino Alto, 4, 29180 Riogordo. Teléfono: 646 399 692.

Molina

Filetitos de pollo con patatas, pinchos de gamba, fritura de verano, croquetas, bacalao al pilpil o rosada a la plancha son algunos de los platos que se pueden pedir en este restaurante, que es idóneo para tapear o compartir raciones. Dentro de su variedad, también ofrecen en temporada los caracoles en caldillo, el plato más típico del pueblo. También son muy recomendables en cualquier época del año sus filetitos de lomo o los distintos pescados que hacen a la plancha.

DÓNDE: Calle Iglesia, 5. 29180. Riogordo Teléfono: 952 732 697.

Mesón La Era

Es uno de los lugares donde hay que acudir, en temporada (a partir de mayo y hasta buena parte del verano) para comer los caracoles en caldillo, el plato más famoso de esta localidad malagueña, al que le dedica incluso una fiesta temática. Pero, además de esa especialidad, en este restaurante, situado en una de las entradas de Riogordo, hay que buscar otros platos caseros muy arraigados en la comarca o en la provincia de Málaga. Entre ellos, está el gazpachuelo o distintos potajes y guisos que nunca pasan de moda. Además, también se pueden encontrar otros platos variados, como tortillitas de bacalao, revueltos de espárragos o platos de carne, como los elaborado con chivo lechal.

DÓNDE: Calle San Jacinto,11. 29180 Riogordo. Teléfono: 952 732 320.

Diavolo

Aunque su nombre sea italiano, no sólo se puede encontrar gastronomía de este país en este establecimiento. Allí también hay patatas bravas (con una salsa secreta), camperos, serranitos o hamburguesas. Eso sí, entre las especialidades no faltan pizzas, pastas, risottos, provolones, tortellinis (fritos) o pan de ajo con mozarella. También hay platos donde lo italiano se fusiona con lo de aquí, como las croquetas a la carbonara o el tomate de la huerta y AOVE con parmesano.

DÓNDE: Paseo de Andalucía, 25, 29180 Riogordo. Teléfono: 638 588 602.

Marisquería El Niño

Para comer buenos productos del mar no sólo hay que mirar en la costa. En el interior de Málaga hay también muchos establecimientos donde miman desde la fritura del 'pescaíto' a los moluscos y mariscos. Un buen ejemplo es El Niño, uno de los sitios donde se sirve una gran variedad de platos marengos con una buena relación calidad precio: Conchas finas, búsanos, jibia frita, pulpo a la gallega, patas de cangrejo cocidas, gambas al pil pil, mejillones o navajas son algunas de las muchas opciones que allí aguardan.

DÓNDE: Calle Real, 1 - 29180 Riogordo. Teléfono: 952 732 116.

*Otras opciones para comer bien en Riogordo son El Campillo (en la gasolinera), La Plaza, pizerría 30 y Tantos, bar Esquinita o la Cocinita de Ani.

