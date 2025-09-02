Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dónde comer en Antequera: restaurantes y bares destacados en la ciudad de los Dólmenes y del Torcal

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Miércoles, 19 de marzo 2025

Es una de las ciudades monumentales más importantes de la provincia de Málaga. En su rico patrimonio histórico, hay que contabilizar más de una treintena ... de edificios religiosos, una alcazaba, varios yacimientos romanos, museos de historia y de arte y el conjunto de los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. Antequera tiene numerosos atributos en su casco urbano para disfrutar en cualquier época del año. A ello hay que unir una gastronomía con mucha personalidad, donde sobresalen recetas muy exclusivas, como la famosa porra antequerana, el pío (como la ensaladilla de naranjas, pero sin patatas) o el bienmesabe (postre de origen conventual). A ellas hay que añadir otras menos conocidas, como la porrilla de setas, el conejo a la cortijera o el pescado en escabeche. Todas estas recetas y muchas más se pueden probar en sus numerosos establecimientos de la ciudad*. Tan sólo en su principal casco urbano se pueden contabilizar más de medio centenar de establecimientos. A ellos habría que unir los que hay en sus diseminados rurales y otras zonas de sus alrededores**.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dónde comer en Antequera: restaurantes y bares destacados en la ciudad de los Dólmenes y del Torcal

Dónde comer en Antequera: restaurantes y bares destacados en la ciudad de los Dólmenes y del Torcal