Dónde comer en Antequera: restaurantes y bares destacados en la ciudad de los Dólmenes y del Torcal

Es una de las ciudades monumentales más importantes de la provincia de Málaga. En su rico patrimonio histórico, hay que contabilizar más de una treintena ... de edificios religiosos, una alcazaba, varios yacimientos romanos, museos de historia y de arte y el conjunto de los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. Antequera tiene numerosos atributos en su casco urbano para disfrutar en cualquier época del año. A ello hay que unir una gastronomía con mucha personalidad, donde sobresalen recetas muy exclusivas, como la famosa porra antequerana, el pío (como la ensaladilla de naranjas, pero sin patatas) o el bienmesabe (postre de origen conventual). A ellas hay que añadir otras menos conocidas, como la porrilla de setas, el conejo a la cortijera o el pescado en escabeche. Todas estas recetas y muchas más se pueden probar en sus numerosos establecimientos de la ciudad*. Tan sólo en su principal casco urbano se pueden contabilizar más de medio centenar de establecimientos. A ellos habría que unir los que hay en sus diseminados rurales y otras zonas de sus alrededores**.

Arte de Cozina

Es uno de los referentes de la cocina tradicional no sólo de Antequera sino también de toda la provincia de Málaga o incluso Andalucía. Su cocinera, Charo Carmona, ha sido el pilar de este restaurante antequerano, en el que se hacen platos tradicionales, pero actualizados y puestos en valor. Se han rescatado recetas como la del chivo a la pastoril, se ha llevado al máximo nivel a la pelona de lomo y se hacen distintas porras, tanto de verano como de invierno. El repertorio de platos que aguarda en este establecimiento, que también es hotel, incluye recetas de origen humilde que tienen entre sus ingredientes productos de las huertas cercanas o incluso plantas silvestres (espárragos, tagarninas, collejas o hinojos). Además de comer a la carta, allí se pueden probar tapas muy malagueñas y andaluzas e incluso saborear algunas recetas japonesas.

Dónde: Calle Calzada, 27, 29200 Antequera. Teléfono: 952 840 014.

Saborío del Hacebuche

En el corazón de Antequera, en una de sus plazas más emblemáticas -en la esquina opuesta al Museo de la Ciudad-, se encuentra este restaurante donde no falta nunca la porra típica de la localidad, pero donde hay otros platos espectaculares que no son precisamente parte de la gastronomía antequerana. El atún, el lomo de cerdo, el pulpo y las ensaladas de la huerta son algunos de los platos más atractivos de su carta. A ello hay que añadir propuestas tan originales como una ensalada templada de gambones o el lagarto ibérico.

Dónde: Plaza del Coso Viejo, 1, Bajo B, 29200 Antequera. Teléfono: 952 846 574.

Bienmesabe Santa María

Este restaurante ofrece uno de los mejores enclaves para disfrutar de una agradable cena (en primavera y verano) o bien un almuerzo al sol (entre otoño y primavera). Allí no falta la porra antequerana, pero tampoco otros platos muy apropiados para cualquier estación del año, como la ensaladilla rusa, el falso ravioli de calabacín, los huevos rotos con gambas, los fideos tostados con alioli de pimientos del piquillo, la carrillada con patatas fritas, el milhojas de foie y salsa de trufa, los garbanzos con chocos, los chipirones fritos, la albóndiga de atún o el tartar de salchichón. Para los más carnívoros hay muchas posibilidades, desde las carrilladas con patatas a la parmentier a las albóndigas con salsa de callos. Entre los postres, destacan el bienmesabe y la tarta de queso al horno.

Dónde: Plaza de los Escribanos, 11, 29200 Antequera. Teléfono: 951 463 085.

Casa Carlos

Situado frente al Mercado de Antequera, este restaurante es uno de los que más solera tiene en la ambientada plaza de San Francisco. Este establecimiento es conocido por platos y tapas muy vinculados a la gastronomía local o regional, como la célebre porra antequerana, la ensaladilla rusa o el 'pescaíto' frito. Otras opciones más vanguardistas son el tartar de atún o las carnes maduradas. Tiene una agradable terraza, donde lo mismo se puede almorzar que desayunar un buen mollete.

Dónde: Plaza de San Francisco, 9, 5, 29200 Antequera. Teléfono: 951 334 254.

Entre Olivos

En el perímetro del casco urbano, se encuentra este establecimiento de restauración, donde lo mismo se pueden pedir cartuchitos de 'pescaíto' frito que un cachopo de grandes dimensiones o un flamenquín. También sobresalen las carnes de cerdo y ternera fundamentalmente.

Dónde: Calle Doctor Diego Aragón, 4, 29200 Antequera, Teléfono: 635 866 256.

*En la ciudad de Antequera existen muchísimas más opciones para comer. Entre ellas, están el mesón Adarve, las bodegas Triana, La Cantina, Mar de Gloria, La Cayetana, Casa Diego, la taberna el Rincón de Lola, Recuerdos, Baraka, Casa Pepe Fox, mesón Juan Manuel, Leila, Plaza de Toros, Casa Paco, El Coto, bar Carrera, bar Castilla, bar La Socorrilla, Parrilla San Bartolomé, gastrobar Casa Lucía, mesón Coso Viejo, Casa Diego, bar Chicón, restaurante del Parador de Antequera, bar Pizarro, Casa del Agua o el bar de la Plaza.

** Además de los restaurantes de la ciudad hay que considerar los muchos establecimientos que hay en su entorno, tanto en los alrededores del casco urbano como en distintos núcleos rurales. Sobre ellos hablaremos en el siguiente artículo de Dónde Comer.

