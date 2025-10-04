Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un comino

El Doncel de Sigüenza, lo bueno de dos mundos

Benjamín Lana

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Se cumplen cincuenta años desde que Enrique y Eloisa abrieron restaurante en Sigüenza, El Doncel. Siguieron los pasos de los padres, Enrique y Pilar, y ... éstos los de los bisabuelos Luciano y Sofía. Si nos vamos para atrás en la historia llegamos a El Café de la Estación de Arcos del Jalón, provincia de Soria, en 1860 y si nos venimos a la actualidad llegamos a los hermanos Enrique y Eduardo Pérez, enésima generación de hosteleros, y a la casona del siglo XVIII que acoge su hotel-restaurante desde 1970, con su dirección desde 2001.

