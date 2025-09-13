Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retrato de Agustín Trigo y carteles publicitarios de TriNaranjus y Orangina. R. C.
Gastrohistorias

El doctor Trigo, el genio de TriNaranjus y Orangina

Este farmacéutico valenciano revolucionó el mercado de los refrescos creando dos bebidas cítricas: una sin gas y otra con burbujas

Ana Vega Pérez de Arlucea

Ana Vega Pérez de Arlucea

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Agustín Trigo Mezquita (1863-1952) no fue doctor en Medicina sino en Farmacia, pero como buen empresario y mejor publicista pronto intuyó que a los ... consumidores les daba un poco igual que el título fuera uno u otro... siempre y cuando hubiese un doctorado de por medio. No había voluntad manifiesta de engaño, pero tampoco necesidad de especificar si el señor Trigo había estudiado tal o cual: lo importante es que él era un señor doctor, y que los productos recomendados (aún mejor, elaborados) por un facultativo se consideraban más fiables y seguros que los que no contaban con defensores togados. Sobre todo cuando, como ocurría en los años 20 y 30 del siglo XX, cualquier artículo o alimento presumía de aportar múltiples beneficios a la salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves
  5. 5 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Despiden a una trabajadora por ocultar la relación que mantenía con el jefe que la contrató y un tribunal lo declara improcedente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El doctor Trigo, el genio de TriNaranjus y Orangina

El doctor Trigo, el genio de TriNaranjus y Orangina