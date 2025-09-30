El Día de las Sopas Perotas de Álora ofrecerá gastronomía, música y visitas

Álora vivirá el próximo sábado una de las fechas destacadas en su calendario: el Día de las Sopas Perotas, que este año alcanza su XXI ... edición. Contará con un mercado gastronómico en el que participarán más de 60 empresas, que ofrecerán productos típicos de la zona y artesanía. Además, los visitantes podrán disfrutar de una muestra de oficios antiguos, talleres infantiles y un completo programa musical y cultural.

Entre las actuaciones previstas, destacan la participación de una Panda de Verdiales, grupos de bailes locales, así como los conciertos de Joana Jiménez y un Tributo a Fito, que pondrán el broche musical a la jornada.

El momento central de la jornada llegará sobre las dos de la tarde, cuando se procederá al tradicional reparto de las Sopas Perotas en la Plaza Baja, una receta humilde pero cargada de sabor y simbolismo, que se ha convertido en estandarte de la gastronomía aloreña. Además, más de 20 bares del municipio ofrecerán durante la jornada una tapa gratuita de sopas a los clientes que se acerquen a degustar este plato típico.

Además, se ofrecerán visitas guiadas a los principales monumentos de Álora, permitiendo a los visitantes conocer de cerca su historia y patrimonio. Para facilitar el acceso al evento, se habilitarán autobuses gratuitos desde la estación de tren y desde el parking habilitado en El Quebradero.

Actividades XXI Día de las Sopas Perotas

Plaza Fuente Arriba

12:00h Bienvenida a los visitantes.

12:00h Apertura Castillos hinchables.

12:00h Pasacalles de la Panda de Verdiales El Capitán de Álora.

12:30h Pasacalles de la Panda de Verdiales Los Lagares de Álora.

16:30h Concierto Baron Dandy (C/La Parra, Hermandades Señor de las Torres y Virgen de los Dolores.)

18:00h Concierto Tributo a Fito y Fitipaldis, 'Fitovoltaje'.

19:30h-22:30h. Dj Alex Aneas.

Plaza Baja de la Despedía

12:00h Apertura mercado gastronómico y artesano.

12:00h Taller infantil de manualidades impartido por Asociación Belén Viviente.

12:00h Taller infantil de cerámica impartido por Mª Flor Rengel.

12:30h Grupos de Baile Flamenco Mónica Morales.

13:00h Grupos de Baile Flamenco Soles, Manojitos, el dúo Lola Márquez y Jorge Navarro, y el Baile urbano de la Asociación Flor del Romero.

13:30h Grupo de Baile Aire Flamenco de Conchi Merino.

14:00h a 16:00h Degustación de las Sopas Perotas.

14:00h: Panda de Verdiales El Capitán de Álora en el escenario.

14:30h: Panda de Verdiales Los Lagares de Álora en el escenario.

15:00h Concierto Joana Jiménez.

16:00h Visitas Guiadas completas por el centro histórico de Álora.

18:00h Clausura del mercado gastronómico y artesano.

*Realización de Catas dirigidas:

13:00h Cata DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

14:00h Cata Vinos Bodegas Pérez Hidalgo.

16:00h Cata de Quesos Artesanales Andaluces.

*Desde las 12:00h hasta las 17:00h habrá visitas guiadas al museo y a la iglesia.