El Día de las Sopas Perotas de Álora ofrecerá gastronomía, música y visitas

La celebración del sábado 4 de octubre contará con un mercado gastronómico en el que participarán más de 60 empresas

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:48

Álora vivirá el próximo sábado una de las fechas destacadas en su calendario: el Día de las Sopas Perotas, que este año alcanza su XXI ... edición. Contará con un mercado gastronómico en el que participarán más de 60 empresas, que ofrecerán productos típicos de la zona y artesanía. Además, los visitantes podrán disfrutar de una muestra de oficios antiguos, talleres infantiles y un completo programa musical y cultural.

