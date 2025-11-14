Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ensaladilla rusa que elaboran en Las Llaves.

Día de la Ensaladilla Rusa: siete originales versiones para celebrarlo en Málaga

Cada 14 de noviembre se dedica esta jornada a un plato muy arraigado en nuestra provincia. Aquí destacamos algunas propuestas que se salen de la receta clásica

Marina Martínez

Marina Martínez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Tal día como hoy fallecía Lucien Olivier, cocinero belga de origen francés que se considera que fue quien popularizó la ensaladilla rusa desde su restaurante ... L'Hermitage de Moscú en la segunda mitad del siglo XIX. De ahí que cada 14 de noviembre se celebre el Día Internacional de esta receta tan arraigada y extendida en Málaga.

