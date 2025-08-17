Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del restaurante de El Palo con un detalle de la cuenta. Instagram

La cuenta de 6.700 euros del influencer Alberto de Luna en el restaurante 'Hermanos Alba' de El Palo

El crítico gastronómico comparte en redes un almuerzo para tres y cena para cuatro en el popular local donde asegura que disfrutó de una «experiencia legendaria» con el «mejor bebercio» de su vida

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:38

Almuerzo para tres más cena para cuatro en un restaurante con solera de El Palo: Hermanos Alba. Los comensales, a juzgar por la llamativa comanda, ... se brindaron un homenaje por todo lo alto maridado con vino francés de alta calidad al alcance de no todos los bolsillos. Un auténtico festival de caldos de Borgoña que incluyó hasta una decena de botellas de tinto y champagne de distintos precios: desde los 1.500 euros de un vino Domaine Bizot, pasando por los 1.300 de una botella de Arnaux Lachaux o 590 euros de un Kei Shiogai Gevrey-Chambertin. ¿La cuenta total? la friolera de 6.790 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quiríofano
  2. 2 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  3. 3 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  4. 4 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  5. 5 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  6. 6 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  7. 7 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  8. 8 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  9. 9

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  10. 10

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cuenta de 6.700 euros del influencer Alberto de Luna en el restaurante 'Hermanos Alba' de El Palo

La cuenta de 6.700 euros del influencer Alberto de Luna en el restaurante &#039;Hermanos Alba&#039; de El Palo