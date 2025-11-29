Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SR. GARCÍA
UN COMINO

La constelación y el desencanto

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Michelin España suele hacer bandera de la escasez a diferencia de las otras guías y listas de restaurantes que reparten muchísimos premios y dejan a ... todo el mundo contento. Quizás por ello el prestigio que conllevan unos y otros galardones no es comparable. Que los inspectores ibéricos de la marca francesa tiran a tacaños a la hora de sacar las estrellas del zurrón a diferencia de sus colegas de otros países es algo empíricamente demostrable. He visitado en Japón, Brasil y Francia algunos restaurantes estrellados que aquí no pasarían de ser meros recomendados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La constelación y el desencanto

La constelación y el desencanto