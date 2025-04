Clómada, el nuevo restaurante que aspira a romper esquemas en Málaga

Marina Martínez Miércoles, 9 de abril 2025, 00:34 Comenta Compartir

A Claudine Paulson siempre le gustó la cocina pero desde pequeña su vida ha estado consagrada al tenis. Hasta que a los 24 años esta inquieta ecuatoriana decidió cambiar la raqueta por la sartén. En Estados Unidos estudió Hotelería y Turismo y Artes Culinarias. De ahí viajó a San Sebastián, donde vivió un tiempo. Allí le marcó su paso por grandes templos como Akelarre o Zuberoa. Después de eso sabía que no equivocaba de camino con la cocina.

Aunque lo que en realidad le dejó huella fue su primera visita a Málaga en un viaje por Andalucía junto a su familia. «Me encantó y en seis meses estaba aquí», cuenta esta cocinera ecuatoriana de 35 años, que después de dos al frente de la cocina del estrella Michelin José Carlos García Restaurante se independiza. Este miércoles estrena su propio proyecto: Clómada, pura fusión con la que aspira a romper esquemas en el Centro. Con su oferta gastronómica, por su originalidad, pero también con la ambición de llegar lejos.

En la calle Méndez Núñez

Concretamente lo hará desde una vistosa esquina de la calle Méndez Núñez. Un lugar en el que entrar «sea un viaje». Como los que ella ha hecho a lo largo de su vida y han dejado poso tanto en su personalidad como en su cocina. «Hay influencia de todos los sitios por los que he pasado, y especialmente de los que he vivido: Ecuador, Estados Unidos, San Sebastián y Málaga», reconocía a este periódico este martes durante la inauguración del establecimiento, que reunió a amigos, familiares (llegados desde Ecuador exclusivamente para la apertura) y profesionales del sector en la tarde-noche en torno a un cóctel de bienvenida.

Ampliar Jamón de Dehesa Monteros, que se incluye en la carta y tampoco faltó en el cóctel de bienvenida. Salvador Salas

Ese espíritu nómada que siempre ha llevado dentro Claudine se refleja ya de entrada en el nombre de Clómada. «Todo el mundo me llama Clo y yo quería que hubiera parte de mí pero también de ese alma aventurera que siempre he tenido». De hecho, así es como se vino a Málaga, «a la aventura». No se arrepiente. Al contrario. Tras esos dos años de experiencia en José Carlos García Restaurante, Claudine sintió que era el momento de subir a la red, arriesgar y emprender su propio camino.

En diciembre dejó el estrella Michelin con intención de traer nuevos aires al Centro: «A quienes me preguntan si tendré ensaladilla les tengo que decir que no, que yo lo que quiero es aportar algo diferente, no hacer lo mismo que ya hace todo el mundo». Y pretende hacerlo con ese mestizaje culinario que le han proporcionado sus viajes y sus propias raíces ecuatorianas.

Ampliar Parte del equipo, en la cocina. Salvador Salas

Así, propuestas internacionales como yuca con crema de queso, ceviche, cappellacci de setas o chancho al oloroso se entremezclan con sabores tradicionales como zurrapa con galleta crujiente y piparras, puerro asado, o tartar de gambón. De momento, a través de una carta corta. Quizás más adelante, también menú degustación. No sólo pensando en el cliente. Hay algo más en la mente de Claudine: la Guía Michelin. Estar en ella es una de sus metas. «Sólo hay una cocinera ecuatoriana con estrella, pero es un ejemplo que me demuestra que se puede conseguir», advierte «muy feliz» al ver ya hecho realidad este Clómada con mucho aire viajero en el ambiente.

Tonos verdes que evocan el origen de la cocinera y grandes lámparas circulares que simulan un globo aerostático (y las sillas, la cesta) dan buena cuenta de ello de la mano de la firma ecuatoriana Amperson, con sello de su hermano y de su madre en las paredes. Cocina vista, barra junto a los ventanales y mesas bajas componen el resto del espacio con capacidad para unos 40 comensales y un equipo de seis personas. «Si algún día conseguimos llegar a Michelin será un trabajo de todos, no sólo mío». Claudine no pierde de vista su meta. El sueño está servido.