Cartajima elige su mejor mosto para despedir noviembre

La jornada finalizará con el II Concurso de Repostería de Castañas y la inauguración del alumbrado navideño

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:10

Cartajima celebrará este sábado su tradicional Cata de Mosto, que cumple su XIX edición. Declarada el pasado año Fiesta de Singularidad Turística Provincial, las actividades ... comenzarán a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia con la actuación de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. A las 12.30 horas será la cata oficial en la Plaza Virgen del Rosario, donde un jurado experto valorará a ciegas diferentes aspectos del mosto para decidir el ganador de la Cata 2025.

