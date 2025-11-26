Cartajima elige su mejor mosto para despedir noviembre

Cartajima celebrará este sábado su tradicional Cata de Mosto, que cumple su XIX edición. Declarada el pasado año Fiesta de Singularidad Turística Provincial, las actividades ... comenzarán a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia con la actuación de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. A las 12.30 horas será la cata oficial en la Plaza Virgen del Rosario, donde un jurado experto valorará a ciegas diferentes aspectos del mosto para decidir el ganador de la Cata 2025.

Posteriormente los asistentes disfrutarán con la degustación tanto del mosto vencedor como del resto de vinos participantes en la cata, para lo que se deberá adquirir un jarrillo al precio de 10 euros. Esta compra, además de probar cuanto mosto se desee, supone también la degustación dos platos tradicionales.

Más actividades

Por la tarde habrá música en directo a cargo de Latidos y Moreno Show y se celebrará una charla enológica así como una cata de vino tinto local en Bajos de la plaza (16 horas). La jornada finalizará con el II Concurso de Repostería de Castañas, que comenzará a las 19.30 horas, y con la inauguración del alumbrado navideño a las ocho de la tarde.

Además, en la calle Ancha estarán abiertos los distintos stands que ofrecerán todo tipo de productos agroalimentarios y de artesanía de la zona, habrá teatro infantil (16 hgoras) y castillos hinchables, de 18 a 21 horas. También habrá un globo cautivo en el polideportivo desde donde las personas que decidan animarse disfrutarán de unas bonitas vistas del municipio y el Valle del Genal. Asimismo, habrá un bus lanzadera que saldrá de Ronda a las 11 y volverá a las 19.