La Carmela, una barra y un menú de 'pintxos'

La Carmela es uno de esos lugares que uno no se espera encontrar en pleno corazón del barrio de Los Remedios en Sevilla. Iván Valero ... ha articulado un recorrido conceptual a través de los populares 'pintxos' vascos, pero con bastantes toques de creatividad y nada exentos de sabor andaluz.

La Carmela Dirección: Montecarmelo, 27. Sevilla

Teléfono: 678813088.

Cierra: Lunes.

Calificación: 6,5/10.

Esta barra y este menú de cinco pases está pensado para que el cliente pueda degustar la cocina del restaurante La Carmela de una manera más informal y también a un precio más popular. Iván apuesta por este menú 'experiencia' que actualmente se compone de una gilda, vieira con salsa de foie gras y manzana verde, salmón con un pil pil de espinacas y hierbas frescas, carrillada ibérica y un helado de Tatín con toffee. Más que sabores andaluces, que si los hay, en este menú la influencia de la cocina francesa es notoria. Otra opción es la carta del restaurante donde los platos son más contundentes. Ensaladilla con huevas de maruca y melva, jarrete de ternera con salsa de naranja o el guiso del día son opciones más que interesantes si se visita La Carmela.

La carta de vinos bastante correcta, aunque los precios están en claro contraposición con lo que se pretende con el menú experiencia, es decir, altos.