Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

El restaurante Blossom, último en obtener una estrella Michelin en Málaga, ya tiene fecha para su traslado hasta el Museo de Málaga. Tras meses de ... obra, el establecimiento ha anunciado que el próximo martes 7 de octubre abrirá en su nueva ubicación, en el antiguo Palacio de la Aduana.

Blossom se trasladará a esta nueva ubicación tras ganar el pasado mes de junio el concurso convocado por la Junta de Andalucía para prestar el servicio de explotación de cafetería y restaurante del Museo de Málaga. En concreto, el negocio liderado por el cocinero Emi Schubert, deberá hacerse cargo del servicio de cafetería y del restaurante gastronómico que abrirá en la última planta del edificio.

Blossom comenzó a buscar ubicación tras el incendio que destrozó el local a principios de año. Aunque su intención inicial era reabrir ya en el nuevo emplazamiento, diferentes retrasos le hicieron regresar de forma temporal hasta su actual local de la calle Strachan. Ayer fue el último día que abrieron en esta localización.

«Os esperamos el 7 de octubre en nuestra nueva localización, en la cuarta planta del Museo de Málaga», han anunciado en redes.

Como ya avanzó SUR, Costa Patagonia SL (la empresa que consta como adjudicataria del contrato de concesión) se ha hecho con la explotación del negocio durante un periodo inicial de cinco años, aunque prorrogables hasta los diez.

El chef argentino avanzó entonces que el proyecto de Blossom se trasladará casi idéntico a la cuarta planta del Museo de Málaga, antiguo Palacio de la Aduana. El proyecto de diseño e interiorismo del nuevo local ha sido desarrollado por la empresa malagueña Lago Interioriza.

Allí mantendrán el reconocido menú de degustación y prácticamente el mismo número de comensales que en el local actual, ya que inicialmente no aumentarán la plantilla y pretenden seguir ofreciendo un servicio excelente. «Tendremos un señor restaurante con una gran bodega, una hermosa terraza y mesas más confortables», resumía el cocinero. «Tendremos más cubiertos, pero no muchos más». En un futuro tendrían capacidad de dar servicio hasta a 25 comensales.