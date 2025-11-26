Degustaciones y conciertos en la Feria de la Chacina de Benaoján
La celebración contará además con un concurso de cortadores de jamón y un mercado de productores locales
Málaga
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:09
El embutido y los productos artesanales serán protagonistas este fin de semana en Benaoján, que celebra su Feria de la Chacina. El evento, que celebra ... su edición número 21, ofrecerá además diversas degustaciones y actuaciones musicales, con entrada gratuita.
Tanto el viernes como el sábado se podrán visitar los puestos de productores locales con una variada oferta de chacinas, quesos, dulces y otros productos típicos.
Actividades destacadas
Sábado 29, 18:00 horas: degustación de una torta de chicarrones gigante, gentileza de Obrador Máximo.
Sábado, 21:00 horas: Concierto de La Húngara.
Domingo 30, 12:00 horas: Tostá de zurrapa gigante, gentileza de El Cerdito Andaluz.
Domingo, 12:30 horas: Concurso de Cortadores de Jamón..
Domingo, 17:30 horas: Concierto de Kiki Morente.
