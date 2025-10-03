La Flor de Málaga Ecológico
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 3 de octubre 2025, 18:32
Es sin duda la marca más reconocida de toda esta empresa familiar, Aceites Málaga, fundada en el año 1968 como una pequeña tienda de aceites ... se ha convertido en todo un referente empresarial y sinónimo de aceites de mucha calidad. En concreto La Flor de Málaga ecológico es uno de esos aceites que nunca nos va a defraudar. En nariz resaltan los aromas a tomatera y hojas de plátano verde. En boca es poco picante.
Los datos
-
Productor: Aceites Málaga
-
Zona: Prov. Málaga
-
Variedades: Sin especificar
-
Cosecha: 2024/25
-
Info: aceitesmalaga.com
-
Precio aprox.: 12 €
-
Calificación: 7,5/10
