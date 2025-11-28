La Laguna de Fuente Piedra
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:20
Son seis generaciones der la misma familia las que se dedican al cultivo del olivo en esta parte de nuestra provincia. Este monovarietal de arbequina ... es el mejor aceite, precisamente por su suavidad, para iniciar a los paladares más pequeños en el consumo de aceite. Tiene un frutado verde muy aromático con toque a almendra dulce y un final con un ligero picante muy equilibrado.
FICHA
-
Productor: El Labrador
-
Zona: Fuente Piedra
-
Variedades: Arbequina
-
Cosecha: 2025
-
Info: satlabrador.es
-
Precio aprox.: 9 €
-
Calificación: 8/10
