Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:20
Este aceite virgen extra ecológico de recolección temprana y de la variedad picual y extraido en frío es una edición limitada y numerada por la ... Denominación de Origen Protegida Sierra Mágina y también por el Sello Degusta Jaén y reconocido como un aceite ecológico en Francia y Alemania. Es uno de los aceites ecológicos de este año que más pronto han llegado al mercado nacional. Tiene un color verde no muy intenso y aromas a tomatera y hojas de alcachofa. Mantiene un buen equilibrio entre el picante y el amargo propio de esta variedad. Consumir en frío.
FICHA
-
Productor: Campoantano. D.O.: Sierra Mágina
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2025
-
Info: campoantano.com
-
Precio aprox.: 700ml: 25 €
-
Calificación: 8 / 10
