Verde Íbero
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:27
Es uno de los primeros aceites de recolección temprana recogidos este año en la Sierra de Cazorla. Una de sus principales características es su equilibrado ... en amargor y picor. Es muy fácil de reconocer entre todos los monovariatales de picual por sus aromas clásicos a hojas de tomatera, oliva, furtos secos como la almendra y un final a alcachofa de intensidad media. Muy atractivo por su color verde intenso, brillante y limpio. Este aceite está indicado para consumir en crudo, bien como aderezo de ensaladas y verduras o como acompañante de pescados al horno.
FICHA
-
Productor: Verde Ibero
-
Zona: Sierra de Cazorla
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2025
-
Info: verdeibero.com
-
Precio aprox.: 500ml: 19 €
-
Calificación: 8 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión