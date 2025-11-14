Sierra de Yeguas
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:27
Es una almazara relativamente joven, ya que su fundación data del año 1999. Son varios los tipos de aceite que elaboran con las diferentes variedades ... de aceitunas que se encuentran en esta zona. No obstante la variedad hojiblanca es la mayoritaria, siendo el verde temprano sin filtrar el elaborado entre diciembre y enero y el virgen extra de diciembre y enero los más reconocidos.
FICHA
-
Productor: Cooperativa Aceites de Sierra Yeguas
-
Zona: Sierra Yeguas
-
Variedades: Hojiblanca
-
Cosecha: 2025
-
Info: aceitesierrayeguas.com
-
Precio aprox.: 16 €
-
Calificación: 8/10
