Serie Oro Parque Oliva
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:52
Este aceite virgen extra de alta gama es uno de los mejores que nos vamos a encontrar en toda la Denominación de Origen “Priego de ... Córdoba” y que abarca varios zonas y términos municipales de la Subbética Cordobesa. Es un coupage de dos variedades de la zona, Hojiblanca y Picuda. Destaca por la complejidad y equilibrio de las dos variedades. Tiene un frutado alto donde abundan las notas a plátano verde y tomatera. Tiene un picante medio en boca.
FICHA
-
Productor: Almazaras de la Subbética. D.O: Priego de Córoba
-
Variedades: Picuda y Hojiblanca
-
Cosecha: 2024/25
-
Info: almazarasdelasubbetica.com
-
Precio aprox.: 16 €
-
Calificación: 8 / 10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión