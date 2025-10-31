555 Cosecha Temprana Picual
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:52
A mediados del pasado mes de octubre se recolectó la variedad picual y se elaborá este aceite virgen extra de cosecha temprana. Su perfil es ... de un frutado intenso tanto en nariz, como también en boca.Hay mucho equilibrio entre el amargor y el picante, la intensidad es media. Sus aromas nos traen recuerdos de las hojas de alcachofa y manzanas verdes. Es perfecto para tomar crudo, en ensaladas y con pescados al horno.
FICHA
-
Productor: Terraverne
-
Zona: Teba
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2025
-
Info: terraverne.com
-
Precio aprox.: 16 €
-
Calificación: 8,5/10
