Finca La Torre Hojiblanca
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 17 de octubre 2025, 18:52
La cosecha del 2023/24 nada tiene que ver con la actual que se encuentra en el mercado, 2024/25, pues esta está mucho mejor, ... aunque no está todavía a la altura de los primeros aceites Finca La Torre de Hojibalnca. Las condiciones climatológicas han influenciado mucho las últimas campañas de este aceite. Tiene un frutado intenso a hojas de olivo y tomatera y en boca tiene un picante y amargor medio.
FICHA
-
Productor: Finca Latorre
-
Zona: Antequera
-
Variedades: Hojiblanca
-
Cosecha: 2024/25
-
Info: fincalatorre.com
-
Precio aprox.: 21 €
-
Calificación: 8/10
