Aubocassa
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 3 de octubre 2025, 18:30
Es uno de los mejores aceites monovarietales de la arbequina balear. Se elabora exclusivamente con las aceitunas recolectadas en la finca del mismo nombre que ... se encuentra en la localidad de Manacor. La extracción del zumo se realiza en frío y la cosecha del 2024 fue la más baja de la historia por la climatología que hubo en las Islas Baleares. Presenta un color amarillo verdoso. En nariz hat aromas a flores frescas, alcachofas, plátano verde y manzana. Muy envolvente en boca y con un punto sedoso muy elegante. Es un aceite para consumir crudo.
Los datos
-
Productor: Aubocassa. D.O.: Aceite de Mallorca
-
Variedades: Arbequina
-
Cosecha: 2024
-
Info: aubocassa.com
-
Precio aprox.: 500 ml: 20 €
-
Calificación: 7,5 / 10
