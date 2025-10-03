Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cata

Aubocassa

Bellver | Sáez | Lorente

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Es uno de los mejores aceites monovarietales de la arbequina balear. Se elabora exclusivamente con las aceitunas recolectadas en la finca del mismo nombre que ... se encuentra en la localidad de Manacor. La extracción del zumo se realiza en frío y la cosecha del 2024 fue la más baja de la historia por la climatología que hubo en las Islas Baleares. Presenta un color amarillo verdoso. En nariz hat aromas a flores frescas, alcachofas, plátano verde y manzana. Muy envolvente en boca y con un punto sedoso muy elegante. Es un aceite para consumir crudo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aubocassa

Aubocassa