Periana Ecológico
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:53
En 1982 se fundó esta cooperativa cuyos orígenes se remontan a los años sesenta y a los 18 molinos que entonces había en esa zona. ... Este aceite, cuyos olivos son de producción ecológica, es una clara referencia de cómo se elaboran y cómo son los aceites elaborados dentro del particular clima de esa parte de la Alta Axarquía. Color verde medio. Aromas a tomatera y plátano.
FICHA
-
Productor: Cooperativa San Isidro
-
Zona: Periana
-
Variedades: Verdial, Hojiblanca y Picual
-
Cosecha: 2023/24
-
Info: aceiteperiana.com
-
Precio aprox.: 9 €
-
Calificación: 7,5/10
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.