Finca Badenes Cosecha Propia
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:53
Es un aceite virgen extra de la variedad picual extraído en la finca familiar los Badenes en Jaén. Se recolectó a mediados de octubre pasado ... para conservar todas sus cualidades, propiedades y aromas de esta variedad de aceituna, la mayoritaria en esta provincia. El resultado es un aceite de color verde muy intenso. En nariz sobresalen las notas a tomatera y hojas verdes de olivo. En boca tiene mucha persistencia y el equilibrio con el picante está muy conseguido. Un aceite idóneo para utilizar en crudo, especialmente en ensaladas.
FICHA
-
Productor: Aires de Jaén
-
Zona: Jabalquinto
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2024/25
-
Info: airesdejaen.com
-
Precio aprox.: 18 €
-
Calificación: 8 / 10
