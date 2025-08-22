5 Elementos Gran Selección Picual
Bellver | Sáez | Lorente
Viernes, 22 de agosto 2025, 18:50
Esta finca productora de aceite virgen extra en la provincia de Toledo elabora y envasa aceites de distintas variedades de aceituna, siendo la Gran Selección ... Picual uno de sus mejores por su complejidad aromática. La proximidad de la picual cerca del molino posibilita que en menos de dos horas se recolecte la aceituna y pueda ser molturada. Este picual presenta un frutado verde intenso y otras notas aromáticas a manzana y tomatera. No tiene un final de boca muy picante y es perfecto para aliñar en crudo.
FICHA
-
Productor: Finca La Pontezuela
-
Zona: Toledo
-
Variedades: Picual
-
Cosecha: 2024
-
Info: lapontezuela.com
-
Precio aprox.: 500ml: 14 €
-
Calificación: 7 / 10
