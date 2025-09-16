Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga

Como si fuera una broma de mal gusto o alguna especie de chiste malo, a Raffaella Panico le detectaron alergia al gluten al poco de ... abrir Caramello Salato Café, un negocio donde la harina y el hojaldre son la base de todo. Pastelera de profesión y acostumbrada a probar todas las creaciones que salen de su obrador, se vio obligada a buscar alternativas para cuidar su alimentación. «Recuerdo ese momento como un auténtico shock», resume.

Su obsesión entonces era encontrar productos saludables con los que satisfacer sus necesidades y sin tener que renunciar a la calidad. «Para una italiana, descubrir que ya no podía comer pan recién horneado o un buen plato de pasta fue devastador». Y por eso se lanzó a la desesperada a buscar pasta sin gluten. «Con el tiempo aprendí a reconocer productos excelentes y descubrí que sin gluten no significa sin sabor».

Investigó y probó tanto que hace unos meses decidió dar un paso más y abrir un restaurante italiano donde todos los productos sean aptos para celíacos. De esta forma ha nacido Limò, un nuevo establecimiento que acaba de abrir junto a su marido Luigi Mazarella en la calle Carretería número 28 de la capital. «Todos nos decían que era una locura: '¿Un restaurante solo sin gluten? ¡Se están cerrando la mitad de la clientela!'. Pero yo creí en el proyecto y seguí adelante, contra todo y todos», apunta.

Limò es un restaurante gluten-free para que no exista ningún tipo de contaminación cruzada y en el que cualquier persona –celíaca, intolerante o simplemente amante de la buena comida– pueda sentarse y pedir libremente, sin ansiedad ni compromisos. Es uno de los pocos (¿el único?) italiano de la Costa del Sol donde toda la carta es sin gluten. «Estaba cansada de ir a restaurantes y recibir siempre el mismo pan empaquetado chicloso», añade la empresaria.

Ampliar El local está en la calle Carretería de Málaga. J.S.T.

Limò es un negocio pequeño pero muy coqueto. Dispone de apenas 69 metros cuadrados y capacidad para 18 comensales. Recuerda a la región de Sorrento, la cuna del Limoncello y casa de la propietaria, al estar repleto de limones por todos lados. «Lo más hermoso no son solo los platos que servimos sino los mensajes que recibo cada día de personas agradecidas, que me cuentan que finalmente pudieron volver a comer una pizza o un plato de pasta fresca sin miedo», explica agradecida.

En la carta del restaurante puede encontrarse prácticamente lo mismo que en cualquier otro italiano, aunque con ingredientes y materias primas pensadas para quienes no pueden tomar gluten o quieren cuidar un poco más su alimentación. Cuentan con tablas, entrantes, ensaladas, pastas y pizzas.

Entre sus especialidades destacan los spaghetti Limò, con pesto de limón, gambas y burrata cremosa (21 euros), la pinsa sin gluten siciliana con pesto de pistacho, rúcula, mortadella y burrata (15 euros) o el cannolo siciliano (7 euros).

Limò abrirá inicialmente bajo reserva todos los días de la semana a excepción de los miércoles. Durante este mes de septiembre lo hará sólo por las noches, y a partir de octubre también en horario de almuerzos.