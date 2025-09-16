Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raffaella Panico y Luigi Mazarella dirigen el nuevo restaurante. J.S.T

Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga

Una empresaria italiana celíaca pone en marcha un nuevo proyecto en la calle Carretería de la capital

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:23

Como si fuera una broma de mal gusto o alguna especie de chiste malo, a Raffaella Panico le detectaron alergia al gluten al poco de ... abrir Caramello Salato Café, un negocio donde la harina y el hojaldre son la base de todo. Pastelera de profesión y acostumbrada a probar todas las creaciones que salen de su obrador, se vio obligada a buscar alternativas para cuidar su alimentación. «Recuerdo ese momento como un auténtico shock», resume.

