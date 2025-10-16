El programa Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Marina Barrionuevo, Vice CEO de Novaschool, un grupo educativo privado y familiar de ... origen malagueño que se ha consolidado como referente en Andalucía. Novaschool cuenta actualmente con 11 centros ubicados en Málaga, Granada, Almería, Valencia y Lanzarote, y más de 4.000 alumnos matriculados.

Durante la entrevista con Javier Recio, subdirector de SUR, celebrada en la sede del periódico, Barrionuevo destacó el compromiso del grupo con la innovación educativa, siempre equilibrando las nuevas metodologías con las prácticas tradicionales que garantizan resultados. «Apostamos por la innovación sin perder de vista aquellas metodologías que sabemos que funcionan. En Novaschool trabajamos con un modelo propio que acompaña al alumnado desde Infantil hasta Bachillerato», señaló.

En la provincia de Málaga, Novaschool cuenta con tres colegios de referencia: Novaschool Añoreta, en Rincón de la Victoria, que ofrece enseñanza desde un año hasta los 18; Novaschool Sunland International, en Cártama, el colegio británico del grupo; y Novaschool Benalmádena, un centro bilingüe que imparte hasta Primaria y facilita la continuidad educativa en Cártama. A esta red se suman tres escuelas infantiles distribuidas por la provincia, que completan la oferta educativa de Novaschool desde los primeros años.

Los centros destacan además por sus servicios complementarios, como aula matinal, comedor saludable y actividades extraescolares, y por sus excelentes resultados académicos, con un 100% de aprobados en la EBAU.

Barrionuevo subrayó también el papel de Málaga como polo educativo y de innovación: «Málaga es un referente a nivel tecnológico, cultural y de calidad de vida, y también lo es en el ámbito educativo. Es una ciudad que inspira, que crece, y en la que queremos seguir desarrollando nuestro proyecto», afirmó. La Vice CEO recordó, además, que el proceso de matriculación en Novaschool permanece abierto durante todo el curso para las familias interesadas en incorporarse al grupo educativo.